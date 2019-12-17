В Госдуму внесли проект о сроке для подачи кассационной жалобы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, устанавливающий срок, в течение которого могут быть поданы кассационные жалоба, представление на приговор или другое итоговое судебное решение для рассмотрения в порядке сплошной кассации, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Законопроектом предлагается установить, что этот срок составит два месяца со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осуждённого или содержащегося под стражей - спустя день после вручения ему копии такого документа после его вступления в законную силу.
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Законопроектом также предлагается установить правовой механизм, что пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего жалобу или представление. Отмечается, что в случаях пропуска этого срока по другим причинам, либо отказа в его восстановлении можно будет подать жалобу, представление по правилам выборочной кассации.
"Таким образом, в любом случае у лица сохраняется право довести до вышестоящего суда свою позицию по делу, привести доводы в ее обоснование после вступления приговора или иного итогового судебного решения в законную силу", - добавляется в пояснительной записке.