В Госдуму внесли проект о сроке для подачи кассационной жалобы

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Законопроектом предлагается установить, что этот срок составит два месяца со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осуждённого или содержащегося под стражей - спустя день после вручения ему копии такого документа после его вступления в законную силу.