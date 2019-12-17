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В США фургон въехал в магазин, пострадали 11 человек
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РИА Новости

В США фургон въехал в магазин, пострадали 11 человек

19:18 17.12.2019
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Фургон въехал в магазин в пригороде Сиэтла на северо-западе страны, 11 человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщает издание Seattle Times со ссылкой на офис шерифа округа Кинг.
Сообщается, что инцидент произошел в понедельник около 21.15 по местному времени (суббота 08.15 мск). В результате из 11 пострадавших, 2-летний ребенок и двое взрослых получили тяжелые травмы.
Как заявили в офисе шерифа, 51-летний водитель фургона был арестован по подозрению в управлении транспортным средством под влиянием наркотических веществ. Также арестована пассажирка фургона, ее подозревают в краже продукции магазина.
Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.
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