В США фургон въехал в магазин, пострадали 11 человек

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник около 21.15 по местному времени (суббота 08.15 мск). В результате из 11 пострадавших, 2-летний ребенок и двое взрослых получили тяжелые травмы.

Как заявили в офисе шерифа, 51-летний водитель фургона был арестован по подозрению в управлении транспортным средством под влиянием наркотических веществ. Также арестована пассажирка фургона, ее подозревают в краже продукции магазина.