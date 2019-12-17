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Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов
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РИА Новости

Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов

18:44 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПробки в Москве
Пробки в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пробки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в вечерний час пик достигли 9 баллов, Садовое кольцо практически сомкнулось, следует из данных аналитического сервиса "Яндекс.Пробки".
Пробки образовались на центральных улицах города: на Большой Никитской, Знаменке, Тверской, Моховой, Большой Дмитровской, Петровке, Неглинной, Большой Лубянке, Варварке и Мясницкой.
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Также движение затруднено на Театральном проезде, Гоголевском, Сретенском и Покровском бульварах. Кроме того плотное движение наблюдается на Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Котельнической и Гончарной набережных, а также на Большом Каменном, Большом Москворецком мостах.
Садовое кольцо практически сомкнулось в обе стороны.
На внутренней стороне ТТК основные заторы наблюдаются на участке от улицы Сущевский вал до Русаковской эстакады и от станции "Калитники" до улицы Нижняя Масловка.
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На внешней стороне ТТК сложно проехать от Рижской эстакады до улицы Нижняя Масловка и от станции метро "Беговая" до станции МЦК "Площадь Гагарина". Кроме того, отдельные заторы образовались на участке ТТК от метро "Автозаводская" до Русаковской эстакады.
На внутренней стороне МКАД пробки образовались на участке от пересечения с шоссе Энтузиастов до пересечения с Носовихинским шоссе, а также от пересечения с Новоегорьевским шоссе до пересечения с Симферопольским шоссе. Кроме того, сложно проехать от пересечения МКАД с Рублевским шоссе до пересечения кольцевой дороги с Ленинградским шоссе.
На внешней стороне МКАД пробки образовались на северо-Востоке, востоке, и юго-востоке столицы.
На вылетных трассах относительно свободно.
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