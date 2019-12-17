Додон обещает не допустить досрочных парламентских выборов в 2020 году

КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге во вторник пообещал не допустить проведения досрочных парламентских выборов в 2020 году.
Осенью следующего года в Молдавии должны пройти президентские выборы. Однако, по словам Додона, ряд молдавских политиков выступают с идеей проведения досрочных парламентских выборов одновременно с избранием президента республики, объясняя это отсутствием парламентского большинства.
"Я призываю всех политиков отказаться от войн, а также от идеи о проведении досрочных парламентских выборов в следующем году. Мы сделаем все, чтобы досрочных выборов не было, людям нужны не выборы, а стабильность", - заявил Додон.
Президент выразил уверенность, что следующие выборы в парламент должны состояться в 2023 году, как и было запланировано.
В Молдавии в ноябре вновь обострилась политическая ситуация после того, как парламент отправил в отставку правительство Майи Санду, в результате чего распалась коалиция Соцпартии и блока ACUM, На сегодняшний день в парламенте нет парламентского большинства. Согласно местному законодательству, досрочные выборы могут пройти в том случае, если будет отправлено в отставку правительство премьера Иона Кику и депутаты не смогут договориться о назначении нового кабинета министров.
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