Додон обещает не допустить досрочных парламентских выборов в 2020 году

Осенью следующего года в Молдавии должны пройти президентские выборы. Однако, по словам Додона, ряд молдавских политиков выступают с идеей проведения досрочных парламентских выборов одновременно с избранием президента республики, объясняя это отсутствием парламентского большинства.

"Я призываю всех политиков отказаться от войн, а также от идеи о проведении досрочных парламентских выборов в следующем году. Мы сделаем все, чтобы досрочных выборов не было, людям нужны не выборы, а стабильность", - заявил Додон.