Минниханов запустил в Instagram голосование за выходной 31 декабря

КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Президент Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram предложил жителям республики обсудить перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.

"Мне много пишут, что нужно 31 декабря сделать выходным. Но тогда в субботу, 28 декабря, на работу придётся выходить. Проголосуйте в историях, подумаем", - написал Минниханов под картинкой с кадром из советского мультфильма "Дед Мороз и лето".

Большинство участников опроса, оставивших комментарии, высказались за перенос выходного дня. В их числе и руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин, написавший: "В субботу – на работу!".

Ранее в пресс-службе Минниханова отмечали, что лишний выходной день для Татарстана, как одного из промышленных регионов страны, экономически невыгоден, однако власти республики готовы рассмотреть поступающие предложения жителей о переносе рабочего дня с 31 декабря.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого порядка 20 российских регионов сделали 31 декабря выходным.