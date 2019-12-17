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Минниханов запустил в Instagram голосование за выходной 31 декабря
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РИА Новости

Минниханов запустил в Instagram голосование за выходной 31 декабря

17:21 17.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Татарстана Рустам Минниханов
Президент Татарстана Рустам Минниханов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram предложил жителям республики обсудить перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
"Мне много пишут, что нужно 31 декабря сделать выходным. Но тогда в субботу, 28 декабря, на работу придётся выходить. Проголосуйте в историях, подумаем", - написал Минниханов под картинкой с кадром из советского мультфильма "Дед Мороз и лето".
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"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным?В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.
Большинство участников опроса, оставивших комментарии, высказались за перенос выходного дня. В их числе и руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин, написавший: "В субботу – на работу!".
Ранее в пресс-службе Минниханова отмечали, что лишний выходной день для Татарстана, как одного из промышленных регионов страны, экономически невыгоден, однако власти республики готовы рассмотреть поступающие предложения жителей о переносе рабочего дня с 31 декабря.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого порядка 20 российских регионов сделали 31 декабря выходным.

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