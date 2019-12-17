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2019-12-17T19:39+0300
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В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады
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РИА Новости

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

16:48 17.12.2019 (обновлено: 19:39 17.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник полиции, пострадавший во время акции протеста у здания Верховной рады в Киеве
Сотрудник полиции, пострадавший во время акции протеста у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. В результате столкновения у здания Верховной рады пострадали 17 сотрудников полиции, 26 человек задержаны, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Он уточнил, что двое правоохранителей находятся в больнице. Стычки начались после того, как протестующие попытались поставить палатки перед зданием парламента, но силовики не позволили сделать это. В ответ митингующие начали бросать в них камни.
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Митинги против закона о введении рынка земли

У здания украинского парламента прошли несколько акций протеста. Часть митингующих выступали против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.
Рада приняла этот документ в первом чтении 13 ноября. В случае его вступления в силу с 1 октября 2020 года у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю.
Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но они будут обязаны продать участок в течение года. Территории государственной и коммунальной собственности предлагается продавать на торгах.
Компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 1 января 2024 года.
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Международный валютный фонд ждет, когда Киев примет земельную реформу, которую власти затягивают уже несколько лет. В Раде предыдущего созыва единого мнения по этому вопросу не было: некоторые фракции выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил внести в парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и до 1 декабря отменить соответствующий мораторий, который действует в стране уже 18 лет.
Заседание Верховной рады Украины. 13 ноября 2019
13 ноября, 16:26
Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении рынка земли
6197214214
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КиевУкраинаВ мире
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Теперь они побудут на месте парней из "Беркута"...
17 декабря, 17:39
kaznadey
3800103
Ну, а кондитерку будут раздавать?
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К1Ключ 19 на 24
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