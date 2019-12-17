В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

Сотрудник полиции, пострадавший во время акции протеста у здания Верховной рады в Киеве

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. В результате столкновения у здания Верховной рады пострадали 17 сотрудников полиции, 26 человек задержаны, сообщил советник министра внутренних дел В результате столкновения у здания Верховной рады пострадали 17 сотрудников полиции, 26 человек задержаны, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он уточнил, что двое правоохранителей находятся в больнице. Стычки начались после того, как протестующие попытались поставить палатки перед зданием парламента, но силовики не позволили сделать это. В ответ митингующие начали бросать в них камни.

Митинги против закона о введении рынка земли

У здания украинского парламента прошли несколько акций протеста. Часть митингующих выступали против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.

Рада приняла этот документ в первом чтении 13 ноября. В случае его вступления в силу с 1 октября 2020 года у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю.

Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но они будут обязаны продать участок в течение года. Территории государственной и коммунальной собственности предлагается продавать на торгах.

Компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 1 января 2024 года.

Международный валютный фонд ждет, когда Киев примет земельную реформу, которую власти затягивают уже несколько лет. В Раде предыдущего созыва единого мнения по этому вопросу не было: некоторые фракции выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.