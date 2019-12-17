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Мария Бутина будет вести стрим RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу"
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РИА Новости

Мария Бутина будет вести стрим RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу"

16:40 17.12.2019 (обновлено: 17:02 17.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинМария Бутина в студии радио Sputnik
Мария Бутина в студии радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Натрускин
Мария Бутина в студии радио Sputnik. Архивное фото
МОСКВА, 17 декабря/ Радио Sputnik. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, стала ведущей стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT.
"Ну вот я дома", – сказала Бутина в опубликованном ролике.
Как сообщает RT, в среду, 11 декабря, прошел выпуск стрима под названием "Молодая кровь!". Мария Бутина также приняла в нем участие, в частности, прокомментировала приговоры по делу о беспорядках во время незаконной акции в Москве, отметив, что в США срок дают за любое касание представителя власти.
Мария Бутина была арестована в июле 2018 года и приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за "сговор с целью работы на иностранное правительство". Возвращение россиянки в Москву состоялось 26 октября 2019 года. Как заявила Бутина в эфире RT, теперь она планирует заниматься правозащитной деятельностью. В ноябре она согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.
Ранее в эфире радио Sputnik Мария Бутина рассказала, что готовит "наш ответ Чемберлену" для США.
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина
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