Мария Бутина будет вести стрим RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу"

МОСКВА, 17 декабря/ Радио Sputnik. Россиянка Россиянка Мария Бутина , освобожденная из американской тюрьмы, стала ведущей стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT

"Ну вот я дома", – сказала Бутина в опубликованном ролике.

Как сообщает RT, в среду, 11 декабря, прошел выпуск стрима под названием "Молодая кровь!". Мария Бутина также приняла в нем участие, в частности, прокомментировала приговоры по делу о беспорядках во время незаконной акции в Москве, отметив, что в США срок дают за любое касание представителя власти.

Мария Бутина была арестована в июле 2018 года и приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за "сговор с целью работы на иностранное правительство". Возвращение россиянки в Москву состоялось 26 октября 2019 года. Как заявила Бутина в эфире RT, теперь она планирует заниматься правозащитной деятельностью. В ноябре она согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.