Проценты в мусорной реформе заменили на тонны

"У нас изначально должны были к 2024 году переработать 60% отходов и пускать на утилизацию 36%. Сейчас показатели поменяли в абсолютные: 42 миллиона тонн нужно обрабатывать и 25 миллионов тонн утилизировать", - сообщил Королев.