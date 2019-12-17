Проценты в мусорной реформе заменили на тонны

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России должны будут к 2024 году перерабатывать 42 миллионов тонн отходов, а не 60%, как планировалось ранее, сообщил заместитель генерального директора ППК "Российский экологический оператор" Сергей Королев.
"У нас изначально должны были к 2024 году переработать 60% отходов и пускать на утилизацию 36%. Сейчас показатели поменяли в абсолютные: 42 миллиона тонн нужно обрабатывать и 25 миллионов тонн утилизировать", - сообщил Королев.
Он также уточнил, что в этом году уровень обработки будет 9 миллионов тонн и 4,9 миллиона тонн будет утилизировано.