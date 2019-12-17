Кобзев: ЧМ по бенди в Иркутске пройдет на высоком уровне

ИРКУТСК, 17 дек – РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2020 году будет проведен в Иркутске на высоком международном уровне, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на врио губернатора Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2020 году будет проведен в Иркутске на высоком международном уровне, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во вторник посетил стройплощадку Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Спортивное сооружение с искусственным льдом на шесть тысяч зрителей должно быть завершено к марту 2020 года, когда в Иркутске начнется мужской чемпионат мира по хоккею с мячом.

"Наша задача – завершить строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом и закончить все подготовительные мероприятия в намеченные сроки, чтобы провести чемпионат на самом высоком уровне", - подчеркнул Игорь Кобзев.

На сегодняшний день строительная готовность объекта 65%: полностью завершен конструктив здания, подключены все коммуникации, фасады закрыты по тепловому контуру, активно ведутся отделочные работы.

Игорь Кобзев поручил в феврале 2020 года параллельно с достройкой объекта начать работу надзорных органов по проверке комплекса.

В Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта кроме ледовой арены располагаются спортивный, хореографический и тренажерный залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиницы. Общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.