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Иркутская область
Иркутская область
2019-12-17T16:31+0300
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Кобзев: ЧМ по бенди в Иркутске пройдет на высоком уровне
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РИА Новости

Кобзев: ЧМ по бенди в Иркутске пройдет на высоком уровне

16:31 17.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 17 дек – РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2020 году будет проведен в Иркутске на высоком международном уровне, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во вторник посетил стройплощадку Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Спортивное сооружение с искусственным льдом на шесть тысяч зрителей должно быть завершено к марту 2020 года, когда в Иркутске начнется мужской чемпионат мира по хоккею с мячом.

"Наша задача – завершить строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом и закончить все подготовительные мероприятия в намеченные сроки, чтобы провести чемпионат на самом высоком уровне", - подчеркнул Игорь Кобзев.

На сегодняшний день строительная готовность объекта 65%: полностью завершен конструктив здания, подключены все коммуникации, фасады закрыты по тепловому контуру, активно ведутся отделочные работы.
Игорь Кобзев поручил в феврале 2020 года параллельно с достройкой объекта начать работу надзорных органов по проверке комплекса.
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В Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта кроме ледовой арены располагаются спортивный, хореографический и тренажерный залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиницы. Общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.
"Мы все понимаем, что этот Центр возводится не только для проведения чемпионата мира. Это уникальный объект на многие годы вперед. Благодаря такой арене мы сможем вывести на качественно новый уровень все зимние виды спорта", - подчеркнул Игорь Кобзев.
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