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СМИ: на акции протеста в Нанте полиция применила слезоточивый газ
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РИА Новости

СМИ: на акции протеста в Нанте полиция применила слезоточивый газ

16:29 17.12.2019 (обновлено: 16:36 17.12.2019)
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© AFP 2019 / Loic Venance Во время демонстрации в Нанте. 17 декабря 2019
Во время демонстрации в Нанте. 17 декабря 2019
© AFP 2019 / Loic Venance
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов во французском городе Нант на западе страны, сообщает газета Ouest France.
Жители Парижа и других французских городов, в частности Ниццы, Нанта, Руана, Марселя, Лиона, Бордо и других, во вторник снова вышли на улицы, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство предложенной властями страны пенсионной реформой.
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что правительство продолжает работу по пенсионной реформе и, находясь в Брюсселе, не стал комментировать проведение массовой забастовки.
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