Жители Подмосковья примут участие в составлении регионального бюджета

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В рамках заседания правительства Московской области обсудили вопросы участия жителей области в формировании подмосковного бюджета, сообщил телеканал . В рамках заседания правительства Московской области обсудили вопросы участия жителей области в формировании подмосковного бюджета, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также глава региона отметил, что вопросы ремонта и благоустройства Московской области должны решаться вместе с ее жителями.

По словам Андрея Воробьева, работа по привлечению жителей идет с 2016 года. Ключевым инструментом для этого стал портал "Добродел". Там уже зарегистрировано более 1,6 миллиона человек. Люди могут голосовать за объекты, которые нуждаются в ремонте, и выбирают проекты по благоустройству.

Региональный бюджет также формируется с участием жителей Подмосковья.

"Вы знаете, что уже многие годы мы активно продвигаем идею голосования жителей в самых различных программах. Программ у нас порядка 20 за последнее время по самым актуальным направлениям: это капитальный ремонт школ, строительство детских садов, тротуары, парки, новые дороги. Таким образом, в 2019 году 26% бюджета Подмосковья сформировано с участием жителей. Это четыре госпрограммы на сумму 180 миллиардов рублей", — отметил глава региона.

Проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий и дворов, выбрать дороги для ремонта жители могут на портале "Добродел". В нынешнем году на голосование были выставлены более 15 тысяч объектов.