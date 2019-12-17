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Новости Подмосковья
2019-12-17T16:15+0300
https://ria.ru/20191217/1562495312.html
Жители Подмосковья примут участие в составлении регионального бюджета
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РИА Новости

Жители Подмосковья примут участие в составлении регионального бюджета

16:15 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил МордасовРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В рамках заседания правительства Московской области обсудили вопросы участия жителей области в формировании подмосковного бюджета, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Также глава региона отметил, что вопросы ремонта и благоустройства Московской области должны решаться вместе с ее жителями.
По словам Андрея Воробьева, работа по привлечению жителей идет с 2016 года. Ключевым инструментом для этого стал портал "Добродел". Там уже зарегистрировано более 1,6 миллиона человек. Люди могут голосовать за объекты, которые нуждаются в ремонте, и выбирают проекты по благоустройству.
Региональный бюджет также формируется с участием жителей Подмосковья.
"Вы знаете, что уже многие годы мы активно продвигаем идею голосования жителей в самых различных программах. Программ у нас порядка 20 за последнее время по самым актуальным направлениям: это капитальный ремонт школ, строительство детских садов, тротуары, парки, новые дороги. Таким образом, в 2019 году 26% бюджета Подмосковья сформировано с участием жителей. Это четыре госпрограммы на сумму 180 миллиардов рублей", — отметил глава региона.
Проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий и дворов, выбрать дороги для ремонта жители могут на портале "Добродел". В нынешнем году на голосование были выставлены более 15 тысяч объектов.
Больше всего жителей региона волнуют школы, где нужно провести капремонт, в голосовании по выбору образовательных учреждений приняли участие порядка 57 тысяч человек. Андрей Воробьев подчеркнул, что ключевая задача правительства —опираться на мнение жителей, на постоянную обратную связь с ними. Поэтому их и дальше будут привлекать к решению важных вопросов региона.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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