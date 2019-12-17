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ГД приняла в I чтении проект о трудоустройстве иностранных студентов
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РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект о трудоустройстве иностранных студентов

16:12 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции
Студенты во время лекции
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты во время лекции. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о трудоустройстве в РФ иностранных студентов без специального разрешения.
Авторами инициативы стали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Авторы инициативы отмечают, что в соответствии с действующим законодательством без разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность в России вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам ВПО, причем в свободное от учебы время в образовательных организациях, где они учатся, в хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями, в которых они обучаются. Кроме того, иностранцы, обучающиеся на очном отделении, имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.
"Законопроект предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными гражданами, обучающимися в Российской Федерации по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и работающими в свободное от учебы время", - говорился в пояснительной записке к документу.
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Как отметил спикер Госдумы, принятие этого законопроекта позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом – вдвое увеличить количество иностранных граждан, обучающихся в вузах и профучилищах РФ.
"Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время. Это повысит возможности получения образования в России", - подчеркнул он.
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