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В Раде закрыли заседание парламента для консультаций по рынку земли
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РИА Новости

В Раде закрыли заседание парламента для консультаций по рынку земли

15:05 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее заседание парламента для проведения консультаций лидеров парламентских фракций по законопроекту о продаже сельскохозяйственных земель.
Украинская оппозиционная фракция "Батькивщина" во вторник заблокировала президиум Верховной рады из-за законопроекта о рынке земли. Депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко пояснил, что спикер Рады включил на четверг рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. По его словам, документ не готов к рассмотрению, так как по нему нет консенсуса в обществе и не рассмотрены все поправки.
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"Я поручаю провести внеочередное заседание аграрного комитета. Прошу главу и членов комитета собраться на третьем этаже Рады. На это заседание приглашаются заместители спикера Верховой рады и руководство фракций. Там не будут рассматриваться поправки (к законопроекту – ред.), это организационное заседание. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание досрочно", - сказал Разумков, закрывая заседание. По его словам, депутаты возобновят работу на вечернем заседании в 17.00 мск.
Несколько акций проходят у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Бессрочную акцию протестов аграриев против рынка земли ранее анонсировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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Дмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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