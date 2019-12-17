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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-17T14:47+0300
https://ria.ru/20191217/1562490246.html
Власти Алтайского края планируют построить ледовую арену
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РИА Новости

Власти Алтайского края планируют построить ледовую арену

14:47 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевБийск
Бийск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Бийск. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края планируют построить в Бийске ледовую арену стоимостью 250 миллионов рублей до 2022 года, сообщил журналистам министр спорта региона Алексей Перфильев.
"В Бийске будет построена ледовая арена стоимостью 250 миллионов рублей. Сроки строительства: 2021-2022 годы. У нас есть два года, чтобы этот объект построить, в 2023 году арена должна встретить юных хоккеистов. Еще одна позиция - физкультурно-оздоровительный комплекс. В Барнауле их будет два. Один - для игровых видов спорта, второй - центр единоборств. У нас есть возможность построить объекты за 2021-2022 годы и открыть их в 2023 году. Все объекты будут с инфраструктурой и элементами благоустройства", - сообщил министр спорта.
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Руководитель ведомства подробно рассказал о том, как в уходящем году улучшилась спортивная инфраструктура региона. В первую очередь - поставка малых спортивных площадок для подготовки к выполнению норм ГТО. Первые 25 комплектов уже поступили в районы края, еще 13 придут в муниципалитеты в следующем году, остальные - до 2024 года.
В результате в ближайшие пять лет во всех сельских районах региона за счет средств федерального проекта "Спорт - норма жизни" и краевого бюджета появятся новые спортивные площадки. Первые из них обустроили в Павловске и Ребрихе.
По его словам, сейчас Алтайский край идет в так называемой "зеленой зоне". Это значит, что регион может претендовать на выделение дополнительных федеральных средств на строительство новых спортивных сооружений.
В целом на реализацию проекта "Спорт - норма жизни" в 2019-2024 годах из федерального бюджета краю будет выделено более 1 миллиарда рублей.
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