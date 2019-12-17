Власти Алтайского края планируют построить ледовую арену

БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края планируют построить в Власти Алтайского края планируют построить в Бийске ледовую арену стоимостью 250 миллионов рублей до 2022 года, сообщил журналистам министр спорта региона Алексей Перфильев.

"В Бийске будет построена ледовая арена стоимостью 250 миллионов рублей. Сроки строительства: 2021-2022 годы. У нас есть два года, чтобы этот объект построить, в 2023 году арена должна встретить юных хоккеистов. Еще одна позиция - физкультурно-оздоровительный комплекс. В Барнауле их будет два. Один - для игровых видов спорта, второй - центр единоборств. У нас есть возможность построить объекты за 2021-2022 годы и открыть их в 2023 году. Все объекты будут с инфраструктурой и элементами благоустройства", - сообщил министр спорта.

Руководитель ведомства подробно рассказал о том, как в уходящем году улучшилась спортивная инфраструктура региона. В первую очередь - поставка малых спортивных площадок для подготовки к выполнению норм ГТО. Первые 25 комплектов уже поступили в районы края, еще 13 придут в муниципалитеты в следующем году, остальные - до 2024 года.

В результате в ближайшие пять лет во всех сельских районах региона за счет средств федерального проекта "Спорт - норма жизни" и краевого бюджета появятся новые спортивные площадки. Первые из них обустроили в Павловске и Ребрихе.

По его словам, сейчас Алтайский край идет в так называемой "зеленой зоне". Это значит, что регион может претендовать на выделение дополнительных федеральных средств на строительство новых спортивных сооружений.