В Таиланде разыскивают местного "Джека Потрошителя"

БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Полиция северо-восточного Таиланда разыскивает серийного убийцу женщин, прозванного "тайским Джеком Потрошителем", который недавно досрочно освободился из заключения за примерное поведение и, по мнению полицейских, взялся за старое, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post.
Полиция подозревает 55-летнего Сомкита Пхумпхуанга, освобожденного из тюрьмы условно-досрочно в мае этого года, в жестоком убийстве его 51-летней любовницы. На месте преступления в доме погибшей в провинции Кхонкен полицейские нашли биоматериал подозреваемого и отпечатки его пальцев (в том числе на орудии убийства – толстом электропроводе, которым задушили потерпевшую), а также его мобильный телефон и документы на его автомобиль, сообщает издание.
Hunted serial killer picked up latest victim on Facebook https://t.co/EbREVSrUyG— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 17, 2019
Пхумпхуанг был в 2012 году осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве в 2005 году шести женщин. Все его жертвы работали в индустрии развлечений – "караоке-барах" и "массажных салонах" в районах "красных фонарей" в городах таиландского северо-востока, и именно поэтому сразу после ареста в 2005 году СМИ дали ему кличку "тайский Джек Потрошитель", так как настоящий Потрошитель, лондонский преступник конца XIX века, убивал почти исключительно проституток.
22 августа, 03:00АкцентыГраф Дракула: кем был легендарный вампир на самом деле?Великий воин и жестокий изверг, патриот и интриган, он любил за обедом макать хлеб в кровь противника, а после смерти стал вампиром. Почти все это – правда о средневековом правителе румынского княжества. Его звали Влад Дракула, 22 августа 1456 года он взошел на престол Валахии.
Однако таиландское законодательство предоставляет амнистии и сокращения срока заключения даже осужденным пожизненно. Амнистии проводятся ежегодно в Дни рождения короля и королевы Таиланда и в связи с другими важными событиями, связанными с монархией: например, смертью короля и восхождением на престол нового монарха. Пхумпхуанг отличался в тюрьме образцово-примерным поведением, за счет чего его пожизненный срок сначала превратился в 20 лет заключения, а затем сократился до 14 лет. В мае 2019 года арестованный в 2005 году серийный убийца вышел на свободу.
Как выяснило следствие, Пхумпхуанг познакомился со своей предполагаемой новой жертвой через социальную сеть Facebook. Он представился ей адвокатом, работающим по уголовным делам в судах разных провинций страны. Когда друзья по переписке встретились лично, начался роман, и, по словам сына погибшей, который давно живет отдельно от матери, его мать собиралась съехаться с ее новым любовником в ближайшее время, сообщает Bangkok Post.
У полиции пока нет точных данных о местонахождении подозреваемого, говорится в сообщении газеты. Уроженец южной провинции Транг, Пхумпхуанг не появлялся в родных местах десятки лет. Предполагается, что он может скрываться под видом монаха в одном из монастырей на северо-востоке Таиланда. Полицейские уверены, что в ближайшее время поймают подозреваемого в убийстве, говорится в сообщении газеты.
15 октября, 03:00АкцентыПисьмо из ада: кто стоял за "Джеком-потрошителем" – новая версия "Сэр! Посылаю Вам половину почки, которую взял у одной из женщин; вторую половину я зажарил и съел – она была прелестной на вкус. Попробуйте остановить меня". 15 октября 1888 года в Комитет бдительности лондонского района Уайтчепел пришло письмо от того, кого называли "Джеком-потрошителем".