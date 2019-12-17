В Таиланде разыскивают местного "Джека Потрошителя"

БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Полиция северо-восточного Таиланда разыскивает серийного убийцу женщин, прозванного "тайским Джеком Потрошителем", который недавно досрочно освободился из заключения за примерное поведение и, по мнению полицейских, взялся за старое, сообщает во вторник Полиция северо-восточного Таиланда разыскивает серийного убийцу женщин, прозванного "тайским Джеком Потрошителем", который недавно досрочно освободился из заключения за примерное поведение и, по мнению полицейских, взялся за старое, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post

Полиция подозревает 55-летнего Сомкита Пхумпхуанга, освобожденного из тюрьмы условно-досрочно в мае этого года, в жестоком убийстве его 51-летней любовницы. На месте преступления в доме погибшей в провинции Кхонкен полицейские нашли биоматериал подозреваемого и отпечатки его пальцев (в том числе на орудии убийства – толстом электропроводе, которым задушили потерпевшую), а также его мобильный телефон и документы на его автомобиль, сообщает издание.

Hunted serial killer picked up latest victim on Facebook https://t.co/EbREVSrUyG — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 17, 2019

Пхумпхуанг был в 2012 году осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве в 2005 году шести женщин. Все его жертвы работали в индустрии развлечений – "караоке-барах" и "массажных салонах" в районах "красных фонарей" в городах таиландского северо-востока, и именно поэтому сразу после ареста в 2005 году СМИ дали ему кличку "тайский Джек Потрошитель", так как настоящий Потрошитель, лондонский преступник конца XIX века, убивал почти исключительно проституток.

Однако таиландское законодательство предоставляет амнистии и сокращения срока заключения даже осужденным пожизненно. Амнистии проводятся ежегодно в Дни рождения короля и королевы Таиланда и в связи с другими важными событиями, связанными с монархией: например, смертью короля и восхождением на престол нового монарха. Пхумпхуанг отличался в тюрьме образцово-примерным поведением, за счет чего его пожизненный срок сначала превратился в 20 лет заключения, а затем сократился до 14 лет. В мае 2019 года арестованный в 2005 году серийный убийца вышел на свободу.

Как выяснило следствие, Пхумпхуанг познакомился со своей предполагаемой новой жертвой через социальную сеть Facebook. Он представился ей адвокатом, работающим по уголовным делам в судах разных провинций страны. Когда друзья по переписке встретились лично, начался роман, и, по словам сына погибшей, который давно живет отдельно от матери, его мать собиралась съехаться с ее новым любовником в ближайшее время, сообщает Bangkok Post.