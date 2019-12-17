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СМИ: в Вене трех мужчин подозревают в планировании теракта на ярмарке
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РИА Новости

СМИ: в Вене трех мужчин подозревают в планировании теракта на ярмарке

14:36 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвстрийские полицейские
Австрийские полицейские
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Австрийские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трех мужчин подозревают в планировании терактов на рождественской ярмарке в Вене, а также в Зальцбурге и других городах Европы, сообщает австрийское издание Kurier со ссылкой на источники.
Как пишет газета, один из предполагаемых злоумышленников Серго П. уже отбывает трехлетний срок в австрийской тюрьме Хиртенберг по обвинению в членстве в террористической организации. По некоторым данным, пишет газета, он собирался сбежать и затем спланировать серию терактов в городах Европы.
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Двое предполагаемых сообщников Серго П. были задержаны на прошлой неделей и сейчас находятся под стражей. Сообщается, что они могли поддерживать контакт с главным подозреваемым по телефону, что было незаконно. Тем не менее, их адвокаты заявили телерадиокомпании ORF, что подозреваемые не имеют отношения к террористической группировке "Исламское государство"*, а выдвинутые против них доказательства недостаточны.
В докладе за 2018 год, представленном австрийским федеральным ведомством по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка), говорится, что ситуация в сфере безопасности в Австрии менее напряженная в сравнении с другими странами Европы и мира. Тем не менее, в документе отмечалось, что хотя в минувшем году в стране не было терактов и количество уезжающих из Австрии на войну в Сирию и Ирак снизилось, исламистский терроризм представляет самую большую угрозу для безопасности республики.
* Террористическая организация, запрещена в России
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