СМИ: в Вене трех мужчин подозревают в планировании теракта на ярмарке

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трех мужчин подозревают в планировании терактов на рождественской ярмарке в Трех мужчин подозревают в планировании терактов на рождественской ярмарке в Вене , а также в Зальцбурге и других городах Европы, сообщает австрийское издание Kurier со ссылкой на источники.

Как пишет газета, один из предполагаемых злоумышленников Серго П. уже отбывает трехлетний срок в австрийской тюрьме Хиртенберг по обвинению в членстве в террористической организации. По некоторым данным, пишет газета, он собирался сбежать и затем спланировать серию терактов в городах Европы.

Двое предполагаемых сообщников Серго П. были задержаны на прошлой неделей и сейчас находятся под стражей. Сообщается, что они могли поддерживать контакт с главным подозреваемым по телефону, что было незаконно. Тем не менее, их адвокаты заявили телерадиокомпании ORF, что подозреваемые не имеют отношения к террористической группировке "Исламское государство"*, а выдвинутые против них доказательства недостаточны.

В докладе за 2018 год, представленном австрийским федеральным ведомством по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка), говорится, что ситуация в сфере безопасности в Австрии менее напряженная в сравнении с другими странами Европы и мира. Тем не менее, в документе отмечалось, что хотя в минувшем году в стране не было терактов и количество уезжающих из Австрии на войну в Сирию и Ирак снизилось, исламистский терроризм представляет самую большую угрозу для безопасности республики.