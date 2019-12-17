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В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС
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РИА Новости

В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС

14:34 17.12.2019
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© Фото : МЧС РоссииАвтомобили гуманитарной колонны МЧС России
Автомобили гуманитарной колонны МЧС России
© Фото : МЧС России
Автомобили гуманитарной колонны МЧС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг очередной гуманитарной колонны МЧС России.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 12 декабря.
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"Девятнадцатого декабря в ДНР прибывает 96-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдет гуманитарная помощь медицинского назначения, а также целевые адресные грузы", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 95 колонн МЧС РФ привезла на территорию юго-востока Украины более 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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