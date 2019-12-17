В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС

"Девятнадцатого декабря в ДНР прибывает 96-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдет гуманитарная помощь медицинского назначения, а также целевые адресные грузы", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 95 колонн МЧС РФ привезла на территорию юго-востока Украины более 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.