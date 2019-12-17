Проект Молодежной палаты "Цифровая звезда" заработает в 2020 году

МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Реализация международного историко-культурологического проекта "Цифровая звезда" Молодежной палаты при Реализация международного историко-культурологического проекта "Цифровая звезда" Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союзного государства начнется в 2020 году, сообщил в Минске председатель палаты Александр Лукьянов.

Как передает Sputnik, в среду в Минске проходит очередное заседание Молодежной палаты, на котором обсуждаются вопросы деятельности этой структуры при Парламентском Собрании Союзного государства, итоги работы в уходящем году, а также планы на 2020 год. В мероприятии принимают участие также союзные парламентарии.

В 2020 году в Беларуси и России пройдут масштабные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

"Запуск проекта мы планируем в начале 2020 года. С тем, чтобы провести акцию, посвященную 75-летию Победы, - это 75 оцифрованных памятных мест на территории Беларуси и России. Акция проводится с целью того, чтобы сохранить память в веках, потому что цифра - уникальная форма хранения материала", - рассказал Лукьянов перед началом работы международного форума.

По его словам, Молодежная палата намерена охватить этим проектом максимальное количество регионов двух стран.

Лукьянов напомнил, что "Цифровая звезда" расценивается в наших странах как один из знаковых молодежных патриотических проектов. "Он представляет собой цифровую площадку, которая реализована как в мобильной версии, так и для персональных компьютеров", - сказал он.

По словам руководителя Молодежной палаты, память о героях, людях, которые подарили будущим поколениям возможность жить и творить под мирным небом, нужно достойно сохранить в веках.