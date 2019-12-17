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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2019-12-17T13:34+0300
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Проект Молодежной палаты "Цифровая звезда" заработает в 2020 году
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РИА Новости

Проект Молодежной палаты "Цифровая звезда" заработает в 2020 году

13:34 17.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Реализация международного историко-культурологического проекта "Цифровая звезда" Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союзного государства начнется в 2020 году, сообщил в Минске председатель палаты Александр Лукьянов.
Как передает Sputnik, в среду в Минске проходит очередное заседание Молодежной палаты, на котором обсуждаются вопросы деятельности этой структуры при Парламентском Собрании Союзного государства, итоги работы в уходящем году, а также планы на 2020 год. В мероприятии принимают участие также союзные парламентарии.
В 2020 году в Беларуси и России пройдут масштабные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

"Запуск проекта мы планируем в начале 2020 года. С тем, чтобы провести акцию, посвященную 75-летию Победы, - это 75 оцифрованных памятных мест на территории Беларуси и России. Акция проводится с целью того, чтобы сохранить память в веках, потому что цифра - уникальная форма хранения материала", - рассказал Лукьянов перед началом работы международного форума.

По его словам, Молодежная палата намерена охватить этим проектом максимальное количество регионов двух стран.
Лукьянов напомнил, что "Цифровая звезда" расценивается в наших странах как один из знаковых молодежных патриотических проектов. "Он представляет собой цифровую площадку, которая реализована как в мобильной версии, так и для персональных компьютеров", - сказал он.
По словам руководителя Молодежной палаты, память о героях, людях, которые подарили будущим поколениям возможность жить и творить под мирным небом, нужно достойно сохранить в веках.
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"И кто, как не молодежь, должна быть в авангарде по сохранению и увековечиванию этой памяти. Очень важно, что деятельность Молодежной палаты и Парламентского Собрания идут в унисон. На заседании совета Молодежной палаты мы приняли решение, что разработаем также заявление, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - сказал Лукьянов.
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