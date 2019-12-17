Экс-президент Армении Кочарян вернулся из больницы в СИЗО

ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Бывший президент Армении Бывший президент Армении Роберт Кочарян вернулся из больницы в ереванский следственный изолятор, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян.

Двенадцатого декабря руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян сообщил РИА Новости, что Кочарян переведен в больницу для продолжения постоперационной реабилитации и неизвестно, сколько дней там пробудет. Какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось ранее оперативное вмешательство, не сообщалось.

"Кочарян уже находится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Кентрон" (Ереван-Центр). Он был возвращен туда сегодня", - сказала Навикян.