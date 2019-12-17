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Экс-президент Армении Кочарян вернулся из больницы в СИЗО
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РИА Новости

Экс-президент Армении Кочарян вернулся из больницы в СИЗО

12:35 17.12.2019
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян вернулся из больницы в ереванский следственный изолятор, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян.
Двенадцатого декабря руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян сообщил РИА Новости, что Кочарян переведен в больницу для продолжения постоперационной реабилитации и неизвестно, сколько дней там пробудет. Какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось ранее оперативное вмешательство, не сообщалось.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
16 декабря, 17:52
Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 18 декабря
"Кочарян уже находится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Кентрон" (Ереван-Центр). Он был возвращен туда сегодня", - сказала Навикян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.
Роберт Кочарян в суде
9 декабря, 15:34
Судья Апелляционного суда Армении по делу Кочаряна взял самоотвод
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