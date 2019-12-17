Знаменитости показали, как готовятся к Новому году и Рождеству

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Многие российские и зарубежные знаменитости уже нарядили елки, посетили ярмарки и провели семейные фотосессии. И теперь публикуют эти снимки в инстаграме. О том, кто уже заряжен праздничным настроением, — в материале РИА Новости.
Оксана Самойлова
Почти готова наша елка. В этом году у нас нежная и снежная.
Светлана Лобода
Праздник к нам спешит.
Риз Уизерспун
Выбрала елку! Как же люблю это время года.
Елена Ксенофонтова
Эта елочка придумана специально для моего друга Максима Виторгана. Название ироничное, но с любовью: "Вырос, но не повзрослел". Рада, что угодила.
Хью Джекман
Нам нужно немного Рождества прямо сейчас!
Анна Михайловская
Я уже так жду момента, когда начну упаковывать подарки, к каждой упаковочной бумаге подбирать ленты и красиво завязывать бантики.
Елена Ваенга
Первая пошла.
Наталья Подольская
Новый год не за горами!
Полина Гагарина
Поставили красавицу. В этом году она получилась очень стильной!
Кэти Перри
До Рождества осталось совсем немного.
Рита Дакота
В этом году, в отличие от прошлого, у меня идеальное новогоднее настроение! Дом украшен огоньками, мы с Ми гоняем в праздничных пижамах, ходим на ярмарки, я кутаюсь вечерами в плед Санты, а в машине играет Christmas Radio.