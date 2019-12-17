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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-17T18:57+0300
https://ria.ru/20191217/1562477667.html
Знаменитости показали, как готовятся к Новому году и Рождеству
https://cdn25.img.ria.ru/images/156248/45/1562484517_0:0:1244:700_1036x0_80_0_0_1ff4363fad9fabd3d8363b5de1f607db.jpg
РИА Новости

Знаменитости показали, как готовятся к Новому году и Рождеству

18:57 17.12.2019
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© YouTube-канал Кэти ПерриСтоп-кадр клипа Katy Perry - Cozy Little Christmas
Стоп-кадр клипа Katy Perry - Cozy Little Christmas
© YouTube-канал Кэти Перри
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Многие российские и зарубежные знаменитости уже нарядили елки, посетили ярмарки и провели семейные фотосессии. И теперь публикуют эти снимки в инстаграме. О том, кто уже заряжен праздничным настроением, — в материале РИА Новости.

Оксана Самойлова

Почти готова наша елка. В этом году у нас нежная и снежная.

Светлана Лобода

Праздник к нам спешит.

Риз Уизерспун

Выбрала елку! Как же люблю это время года.

Елена Ксенофонтова

Эта елочка придумана специально для моего друга Максима Виторгана. Название ироничное, но с любовью: "Вырос, но не повзрослел". Рада, что угодила.

Хью Джекман

Нам нужно немного Рождества прямо сейчас!

Анна Михайловская

Я уже так жду момента, когда начну упаковывать подарки, к каждой упаковочной бумаге подбирать ленты и красиво завязывать бантики.

Елена Ваенга

Первая пошла.

Наталья Подольская

Новый год не за горами!

Полина Гагарина

Поставили красавицу. В этом году она получилась очень стильной!

Кэти Перри

До Рождества осталось совсем немного.

Рита Дакота

В этом году, в отличие от прошлого, у меня идеальное новогоднее настроение! Дом украшен огоньками, мы с Ми гоняем в праздничных пижамах, ходим на ярмарки, я кутаюсь вечерами в плед Санты, а в машине играет Christmas Radio.
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Новый год—2020Стиль жизниНовости культурыСветлана ЛободаРиз УизерспунМаксим ВиторганХью ДжекманКэти Перри (Хадсон)Наталья ПодольскаяЕлена Ваенга (Хрулева)Полина Гагарина
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