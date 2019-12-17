Китайский луноход поставил рекорд продолжительности миссии на Луне

"Юйту-2" прилунился на обратной стороне естественного спутника Земли 3 января 2019 года. Уже тогда он был обладателем целой серии рекордов. Это первый луноход, который высадится на "темную сторону" Луны. Это первый аппарат, который проведет геологоразведку на обратной стороне естественного спутника Земли. Это также самый легкий из до сих пор созданных луноходов: его вес составляет лишь 140 килограммов.