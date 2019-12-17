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Китайский луноход поставил рекорд продолжительности миссии на Луне
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РИА Новости

Китайский луноход поставил рекорд продолжительности миссии на Луне

11:56 17.12.2019
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© CNAS/CLEP Луноход "Юйту-2" проводит замеры химического состава грунта
 Луноход Юйту-2 проводит замеры химического состава грунта
© CNAS/CLEP
МОСКВА, 17 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский луноход "Юйту-2" поставил рекорд продолжительности миссии на естественном спутнике Земли: он работает на обратной стороне Луны уже более 340 дней.
Ранее рекорд принадлежал советскому роверу "Луноход-1", миссия которого продолжалась 321 день.
"Юйту-2" прилунился на обратной стороне естественного спутника Земли 3 января 2019 года. Уже тогда он был обладателем целой серии рекордов. Это первый луноход, который высадится на "темную сторону" Луны. Это первый аппарат, который проведет геологоразведку на обратной стороне естественного спутника Земли. Это также самый легкий из до сих пор созданных луноходов: его вес составляет лишь 140 килограммов.
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