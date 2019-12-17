Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2019-12-17T11:40+0300
https://ria.ru/20191217/1562476039.html
Удмуртия продолжит проект инициативного бюджетирования в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1036x0_80_0_0_3313906faa2837a37458dad487068b3b.jpg
РИА Новости

Удмуртия продолжит проект инициативного бюджетирования в 2020 году

11:40 17.12.2019
2
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ежегодном докладе Госсовету региона заявил, что в 2020 году республика продолжит реализацию проекта инициативного бюджетирования.
"Продолжим проект "Инициативное бюджетирование". В настоящее время в муниципалитетах идет подготовка документов для участия в конкурсном отборе проектов 2020 года. В этом году проект показал впечатляющие результаты - 61 проект от районов и 23 проекта от городов",- сказал в своём докладе Бречалов, поблагодарив жителей региона и предпринимателей за активное участие в проекте.
Глава Удмуртии отметил, что большинство проектов связано с ремонтом дорог, обустройством детских площадок, мест массового отдыха и спортивных объектов.
Врач
10 декабря, 15:59Удмуртская Республика
Власти Удмуртии откроют в регионе 15 гериатрических кабинетов
100000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаАлександр БречаловОбщество
Рекомендуем
Детская городская клиническая больница Святого Владимира
В Москве пройдет заключительная акция программы "Мир без слез"
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Бречалов направил 106 миллионов рублей на социальные нужды региона
Медсестра
Двое пострадавших при хлопке газа в доме в Тюмени остаются в больнице
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом
Врач в поликлинике
Выбор РИА Новости: главные события 2019 года в социальной сфере
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Россия зафиксировала 50 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал главные проблемы в области прав человека
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ДТП в Приморье погиб следователь СК
Скорая помощь в Афганистане
При взрыве в Афганистане пострадали более 20 человек
Прохожие на пешеходном переход в Москве
В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии
Медицинская сестра в больнице
Детей, в чьем доме в Гатчине нашли арсенал, выпишут из больницы
Наталья Королевская
В Раде заявили, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов
Полиция
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Владимир Корнилов
СМИ сообщили подробности дела депутата гордумы Переславля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
11:29В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Лента новостейМолния