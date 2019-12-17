Удмуртия продолжит проект инициативного бюджетирования в 2020 году

"Продолжим проект "Инициативное бюджетирование". В настоящее время в муниципалитетах идет подготовка документов для участия в конкурсном отборе проектов 2020 года. В этом году проект показал впечатляющие результаты - 61 проект от районов и 23 проекта от городов",- сказал в своём докладе Бречалов, поблагодарив жителей региона и предпринимателей за активное участие в проекте.