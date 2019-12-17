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Культура
2019-12-17T11:09+0300
https://ria.ru/20191217/1562467195.html
Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"
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РИА Новости

Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"

04:20 17.12.2019 (обновлено: 11:09 17.12.2019)
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© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
Статуэтка "Оскара". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Короткометражный мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" и фильм "Дылда" Кантемира Балагова вошли в список претендентов на премию "Оскар", сообщается на сайте Американской киноакадемии.
В шорт-лист категории "Лучший анимационный короткометражный фильм", помимо российского мультфильма, также попали картины Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors Piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция), Mind My Mind (Нидерланды), The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция).
Режиссер Кантемир Балагов
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"Дылда", в свою очередь, поборется за звание "Лучший иностранный художественный фильм" с "Раскрашенной птицей" (The Painted Bird) чешского режиссера Вацлава Маргоула, "Правдой и справедливостью" (Truth and Justice) Танела Тоома из Эстонии, "Отверженными" (Les Misérables) французского режиссера Ладжа Ли, венгерской лентой "Те, кто остался" (Those Who Remained), "Страной меда" (Honeyland) режиссеров из Северной Македонии, польским фильмом "Тело Христово" (Corpus Christi), сенегальской картиной "Атлантика" (Atlantics), "Паразитами" (Parasite) Пон Чжун Хо (Южная Корея), а также фильмом испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory).
Список номинантов огласят 13 января. Вручение премии состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.
Кадр из фильма Дылда
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Константин Бронзит — российский аниматор, сценарист, режиссер анимационных фильмов, лауреат многих международных премий, двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" за мультфильмы "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса", член Национальной французской академии кинематографических искусств, с 2009 года — член Американской академии кинематографических искусств "Оскар". "Он не может жить без космоса" — 16-минутный анимационный фильм, в котором рассказывается история о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.
"Дылда" — вторая работа Кантемира Балагова, 28-летнего режиссера из Кабардино-Балкарии. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь.
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77970126
Обсудить 18
КультураКантемир БалаговОскар (премия)РоссияСША
Популярные комментарии
Кстати название "Он не может жить без коcмоса" особенно смешно на фоне того как плe_шивый cлил кoсмонавтику aмерам))
17 декабря, 05:17
НДНиколай Давонов
5200012
я так понимаю, что только западные ценности могут быть ценными? Мне вот смешно как подобные вам, называют людей вокруг себя и то общество в котором живут..людишками. Сдается вы такие слова в обществе и произнести побоитесь..но появился интернет, где за иностранным ником пиши чего хочешь без ответки по мордам-с..да? Вы ошибаетесь и за писанину в инете придет время отвечать))
17 декабря, 08:40
Андрей Воскрецов
1000000
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