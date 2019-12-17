Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Короткометражный мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" и фильм "Дылда" Кантемира Балагова вошли в список претендентов на премию "Оскар", сообщается на сайте Американской киноакадемии.

В шорт-лист категории "Лучший анимационный короткометражный фильм", помимо российского мультфильма, также попали картины Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors Piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция), Mind My Mind (Нидерланды), The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция).

"Дылда", в свою очередь, поборется за звание "Лучший иностранный художественный фильм" с "Раскрашенной птицей" (The Painted Bird) чешского режиссера Вацлава Маргоула, "Правдой и справедливостью" (Truth and Justice) Танела Тоома из Эстонии, "Отверженными" (Les Misérables) французского режиссера Ладжа Ли, венгерской лентой "Те, кто остался" (Those Who Remained), "Страной меда" (Honeyland) режиссеров из Северной Македонии, польским фильмом "Тело Христово" (Corpus Christi), сенегальской картиной "Атлантика" (Atlantics), "Паразитами" (Parasite) Пон Чжун Хо (Южная Корея), а также фильмом испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory).

Список номинантов огласят 13 января. Вручение премии состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Константин Бронзит — российский аниматор, сценарист, режиссер анимационных фильмов, лауреат многих международных премий, двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" за мультфильмы "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса", член Национальной французской академии кинематографических искусств, с 2009 года — член Американской академии кинематографических искусств "Оскар". "Он не может жить без космоса" — 16-минутный анимационный фильм, в котором рассказывается история о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.