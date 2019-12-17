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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-17T03:56+0300
https://ria.ru/20191217/1562467093.html
Аллергологи дали советы по установке новогодней елки
https://cdn23.img.ria.ru/images/154838/45/1548384504_0:71:3077:1801_1036x0_80_0_0_bdd8f0b68b4b58a03e3bdda784dc2de3.jpg
РИА Новости

Аллергологи дали советы по установке новогодней елки

03:56 17.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Помещение с новогодней елкой необходимо хорошо проветривать, чтобы не провоцировать аллергию, выбирать лучше настоящее дерево и не хранить его до 8 марта, а вот искусственная елка может вызвать аллергию из-за скопления пыли и микроскопических клещей, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Как рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина, в теплом помещении искусственные елки могут выделять различные хлорсодержащие вещества, которые входят в их состав. По ее словам, эти вещества обладают раздражающим действием на слизистые органов дыхания, вызывают першение в горле, кашель, заложенность носа и зуд глаз.
Также аллерголог добавила, что так как искусственные елки используются многократно, то на них скапливается бытовая пыль, которая в свою очередь содержит пылевых клещей.
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"Они не погибают ни на морозе, ни при комнатной температуре и очень активно размножаются. Поэтому, если в доме есть аллергик, то, конечно, противопоказан контакт с искусственной елкой. Отмыть ее до удаления микроскопических клещей невозможно, поэтому в этом плане они (искусственные елки - ред.) не желательны", - добавила аллерголог.
Врач аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих отметила, что на естественные ели тоже может возникнуть аллергия, но это коснется только тех, кто страдает от аллергии на пыльцу хвойных деревьев.
"Если есть аллергия в стадии обострения, то смолы, которые выделяет ель, могут стать раздражителями - триггером", - рассказала Рыжих.
Аллерголог Логинова в свою очередь отметила, что аллергия на настоящую ель встречается редко, так как зимой эти деревья не цветут и не выделяют аллергенную пыльцу.
"Даже при аллергии на пыльцу хвойных деревьев, на новогоднюю ель редко возникает аллергия, так как елки не цветут зимой. Будет ли ель натуральная или искусственная, то эти помещения необходимо проветривать, и после окончания праздников не надо хранить дерево до 8 марта, так как там скапливается пыль", - заключила специалист.
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