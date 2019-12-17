Аллергологи дали советы по установке новогодней елки

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Помещение с Помещение с новогодней елкой необходимо хорошо проветривать, чтобы не провоцировать аллергию, выбирать лучше настоящее дерево и не хранить его до 8 марта, а вот искусственная елка может вызвать аллергию из-за скопления пыли и микроскопических клещей, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Как рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина, в теплом помещении искусственные елки могут выделять различные хлорсодержащие вещества, которые входят в их состав. По ее словам, эти вещества обладают раздражающим действием на слизистые органов дыхания, вызывают першение в горле, кашель, заложенность носа и зуд глаз.

Также аллерголог добавила, что так как искусственные елки используются многократно, то на них скапливается бытовая пыль, которая в свою очередь содержит пылевых клещей.

"Они не погибают ни на морозе, ни при комнатной температуре и очень активно размножаются. Поэтому, если в доме есть аллергик, то, конечно, противопоказан контакт с искусственной елкой. Отмыть ее до удаления микроскопических клещей невозможно, поэтому в этом плане они (искусственные елки - ред.) не желательны", - добавила аллерголог.

Врач аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих отметила, что на естественные ели тоже может возникнуть аллергия, но это коснется только тех, кто страдает от аллергии на пыльцу хвойных деревьев.

"Если есть аллергия в стадии обострения, то смолы, которые выделяет ель, могут стать раздражителями - триггером", - рассказала Рыжих.

Аллерголог Логинова в свою очередь отметила, что аллергия на настоящую ель встречается редко, так как зимой эти деревья не цветут и не выделяют аллергенную пыльцу.