Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист зарубежных претендентов на "Оскар"

В список претендентов на "Оскар" также вошла картина чешского режиссера Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird), фильм "Правда и справедливость" (Truth and Justice) эстонского режиссера Танела Тоома, "Отверженные" (Les Misérables) французского режиссера Ладжа Ли, венгерский фильм "Те, кто остался" (Those Who Remained), кинокартина режиссеров из Северной Македонии "Страна меда" (Honeyland), польский фильм "Тело Христово" (Corpus Christi), сенегальская картина "Атлантика" (Atlantics), фильм южнокорейского режиссера "Паразиты" (Parasite), а также картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory).

Как сообщила киноакадемия, заявки на участие в конкурсе на звание лучшего иностранного художественного фильма на "Оксар" подали 93 страны. По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США и диалоги в ней должны по большей части быть на иностранном языке, продолжительность фильма - более 40 минут. Ранее престижная категория называлась "лучший фильм на иностранном языке", но с этого года получила новое название - "лучший иностранный художественный фильм".