Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист зарубежных претендентов на "Оскар"

В список претендентов на "Оскар" также вошла картина чешского режиссера Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird), фильм "Правда и справедливость" (Truth and Justice) эстонского режиссера Танела Тоома, "Отверженные" (Les Misérables) французского режиссера Ладжа Ли, венгерский фильм "Те, кто остался" (Those Who Remained), кинокартина режиссеров из Северной Македонии "Страна меда" (Honeyland), польский фильм "Тело Христово" (Corpus Christi), сенегальская картина "Атлантика" (Atlantics), фильм южнокорейского режиссера "Паразиты" (Parasite), а также картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory).