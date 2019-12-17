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Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист зарубежных претендентов на "Оскар"
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РИА Новости

Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист зарубежных претендентов на "Оскар"

02:34 17.12.2019
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© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в шорт-лист претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщается на сайте киноакадемии.
В список претендентов на "Оскар" также вошла картина чешского режиссера Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird), фильм "Правда и справедливость" (Truth and Justice) эстонского режиссера Танела Тоома, "Отверженные" (Les Misérables) французского режиссера Ладжа Ли, венгерский фильм "Те, кто остался" (Those Who Remained), кинокартина режиссеров из Северной Македонии "Страна меда" (Honeyland), польский фильм "Тело Христово" (Corpus Christi), сенегальская картина "Атлантика" (Atlantics), фильм южнокорейского режиссера "Паразиты" (Parasite), а также картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory).
Как сообщила киноакадемия, заявки на участие в конкурсе на звание лучшего иностранного художественного фильма на "Оксар" подали 93 страны. По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США и диалоги в ней должны по большей части быть на иностранном языке, продолжительность фильма - более 40 минут. Ранее престижная категория называлась "лучший фильм на иностранном языке", но с этого года получила новое название - "лучший иностранный художественный фильм".
Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.
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КультураКантемир БалаговОскар (премия)РоссияСША
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