Российский гитарист рассказал, почему получил джазовый "Оскар" в США

© Фото : из личного архива Евгения Побожего Певица и ведущая конкурса Ди ДИ Бриджуотер и финалисты: Макс Лайт, Евгений Побожий и Сесил Александер

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "Потрясающий успех!" — так мэтр Игорь Бутман описал победу Евгения Побожего на Международном конкурсе гитаристов Института джаза имени Херби Хэнкока. Впервые джазовый "Оскар" достался россиянину, который обошел музыкантов из США, Канады, Венесуэлы, Италии, Франции и Израиля. Об огромном везении, волнении, развитии джаза в России и благодарной публике Евгений рассказал в интервью РИА Новости.

— Вы ведь третий музыкант из России, который принял участие в этом конкурсе за более чем 30 лет его существования?

— Да, насколько я знаю, до полуфинала доходили всего двое. Поэтому, когда мне пришло письмо о том, что я тоже прошел, для меня это уже стало большим событием. А то, что я стал победителем, шокировало всех.

— Вы удивились, когда услышали свое имя?

— Да. Было смешно, когда Херби Хэнкок не смог произнести мои имя и фамилию, он спотыкался на первом же слоге: "Ев… Ег…" Меня попросили, выходя на сцену, шепнуть ему на ухо, как меня зовут.

© Фото : из личного архива Евгения Побожего Американский джазовый пианист Хэрби Хенкок, Евгений Побожий с организаторами конкурса © Фото : из личного архива Евгения Побожего Американский джазовый пианист Хэрби Хенкок, Евгений Побожий с организаторами конкурса

— Что вы скажете о других участниках?

— Высокий уровень показали все. Я постарался сделать упор на то, чтобы отличаться, показать более разнообразную программу, и, видимо, это было правильным. Вообще, на конкурс попадают на основании слепых прослушиваний, никакой предвзятости.

При этом шесть из 12 участников были из США, ведь именно там готовят лучших джазовых музыкантов, никуда от этого не денешься. Но половина приезжих — это тоже серьезно.

— И все это — музыканты до 30 лет.

— Самому молодому участнику, по-моему, был 21 год. Вообще, с возрастным требованием мне очень повезло. У организаторов нет жесткой очередности инструментов, по которым они проводят конкурс. Гитара была в последний раз 14 лет назад! Когда я узнал, что ее выбрали в этот раз, то сразу уточнил предельный возраст участия. Оказалось — 30 лет включительно. А мне буквально через две недели после конкурса исполнился 31 год.

© Фото : из личного архива Евгения Побожего Евгений Побожий © Фото : из личного архива Евгения Побожего Евгений Побожий

— Как вам кажется, насколько ваша победа закономерна для отечественного джаза?

— Я могу сказать, что в России джазовая сцена растет и развивается. Появляются молодые яркие музыканты, проводится больше джазовых фестивалей, интерес публики к ним растет. Хотя я часто слышу от организаторов, что есть немало сложностей, в том числе финансовых, в проведении таких фестивалей.

— А что в России с джазовым образованием?

— Не хочу никого обидеть, но считаю, что актуальной, продуманной программы образования в джазовой музыке сегодня в России нет. Исключение — Академия Гнесиных. Там есть Александр Осейчук, легендарный педагог с многолетним опытом и яркими выпускниками. Он сформировал собственную систему обучения импровизации на саксофоне, стройную и продуманную. Но со временем, уверен, ситуация с отечественным джазовым образованием улучшится. Появляются новые учебные заведения, например ГУДИ (директор — Игорь Бутман), а в уже существующие приходят молодые заинтересованные педагоги.

© Фото : из личного архива Евгения Побожего Евгений Побожий © Фото : из личного архива Евгения Побожего Евгений Побожий

— То есть опять отдельные энтузиасты?

— Да, а в остальном пытаются использовать модель из классической музыки с системой академических концертов и экзаменов в каждом семестре. Лично мне кажется, что это скорее мешает студенту: у него просто нет времени разобраться в импровизации, гармонии, без которых простое заучивание чужих соло смысла не имеет.

— Но вам система не помешала?

— Я в большей степени занимался самообразованием. С девяти лет все свободное время посвящал гитаре. Окончил музыкальную школу в родном Северске, затем в 15-16 лет переключился на джазовую музыку. Искал любые материалы, ходил за книгами в библиотеку, потом — интернет. У меня никогда не было наставника, я просто делал сразу все, и оно как-то в голове структурировалось.

Поступил в Ростовскую консерваторию, когда мне было уже 20 лет, и так получилось, что меня взяли сразу на третий курс, а четвертый и пятый я сдал экстерном.

© Фото : из личного архива Евгения Побожего Евгений Побожий © Фото : из личного архива Евгения Побожего Евгений Побожий

— В Ростове вас заметил Игорь Бутман, верно?

— Да, там ежегодно проводится конкурс молодых джазовых исполнителей, Игорь Михайлович — председатель жюри. Я участвовал в 2011 году и вошел в число победителей, заняв первое место. Следующая наша встреча произошла через четыре года. Меня позвали на фестиваль "Будущее джаза", который проводит команда Бутмана. После я получил приглашение занять место в Московском джазовом оркестре.

— Это был большой рывок?

— Очень! Гастроли по России и за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах, в Европе и Азии… Это большой опыт.

Американцы мне показались очень отзывчивыми и сопереживающими. Продвинутая публика — в Японии, в какой-то момент именно в этой стране, а также в Европе спасли джаз.

В конце 60-х — начале 70-х многие звезды переезжали туда из Америки, где их почти полностью лишили работы исполнители рока и диско. Повторный ренессанс джаза в США произошел только в начале 80-х.

© Фото : из личного архива Евгения Побожего Евгений Побожий © Фото : из личного архива Евгения Побожего Евгений Побожий

— Как вас принимают в России?

— Во многих городах слушатели на наших концертах всегда оказывают очень теплый прием, сопереживают — воспринимают джаз на эмоциональном, интуитивном уровне.

— Его так и надо слушать?

Лично мне кажется, что любую музыку надо так слушать. Можно говорить, что этот исполнитель более техничный, этот — более эрудированный, но конечная оценка — эмоциональное "нравится" или "не нравится".

Вообще, джазовое сообщество можно условно разделить на две части. Первая — поклонники классики и "старого" звучания, которые считают, что оно должно остаться неприкосновенным, как в музее. Вторая — за развитие джаза, и мне такая точка зрения ближе. Думаю, что эта музыка может и должна вбирать в себя другие стили, которые ее только обогащают.

— Как победитель конкурса вы получили контракт с американской звукозаписывающей компанией. Уже решили, каким будет ваш альбом?