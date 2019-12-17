Статус, мода или красота? Зачем мужчинам бороды

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Мэган Виртанен. Когда у современных молодых мужчин вдруг появились бороды, причем массово, стало понятно: это больше, чем просто мода. В новую Россию пришли и новые салоны ­— барбер-шопы. Исключительно мужская территория — свой дивный мир. О парадоксах истории брадобрейства у нас и за рубежом — в материале РИА Новости.

Иван да Петр

В недоумение и печаль поверг Россию начала XVIII века указ Петра Первого о брадобритии.

Еще при Иване Грозном некоторых придворных юношей, начавших бриться на европейский манер, обвиняли в излишнем женоподобии. Стоглав — сборник решений церкви 1551 года — объявлял бороду и усы неприкосновенными: "подсекати и остризати брады" — грех.

Царь-реформатор мог заставить приближенных расстаться с безусловным мужским признаком, но большая часть населения предпочла вместо этого заплатить специальный налог.

Бородатые женщины и безусые юнцы

Практически любая традиционная европейская культура — будь то викинги или славяне — высоко ценила бороды. Бритье чаще всего было связано с гигиеническими нормами армии: считается, что Александр Македонский первым потребовал от своих воинов бриться. Моралисты Древнего Рима сокрушались, что мода на чистые подбородки, пришедшая после завоеваний в Греции, развращает римскую молодежь. Впрочем, уже пару веков спустя эта мода перестала считаться признаком цивилизованного человека.

Борода оказывается на перепутье многих базовых концепций культуры. С одной стороны, традиция твердит, что чем человек старше, тем выше его ценность для общества. Борода как безусловный признак зрелости мужчины была исключительно важна, а "безусым юнцам" следовало помалкивать и внимательнее слушать старших.

© Flickr / The home of Fixers on Flickr Бородатая рекордсменка Гиннесса Харнаам Каур © Flickr / The home of Fixers on Flickr Бородатая рекордсменка Гиннесса Харнаам Каур

Кроме того, борода — чуть ли не единственное, что может однозначно маркировать биологический пол.

Женщина с бородой — ценный работник цирка Барнума и Бейли именно из-за редкости такого явления.

В XIX веке даже был период, когда солдат французской армии обязали носить бороду, в том числе чтобы воспрепятствовать проникновению в армейские ряды переодетых женщин.

Бороды как символ статуса

С другой стороны, граница между "дикостью" и "культурой" в человеческом обществе определяется усилиями, приложенными для изменения как среды, так и самих себя. Бритье (как косметика и татуировки) — именно такое усилие. Еще в палеолите излишнюю растительность на лице удаляли обсидиановыми скребками. Египтяне и шумеры нашли оригинальное решение: на чисто выбритое лицо надевали накладные бороды — и цивилизованное изменение выполнено, и статусный символ возраста в наличии.

© AP Photo / Amr Nabil Один из саркофагов египетского фараона Тутанхамона © AP Photo / Amr Nabil Один из саркофагов египетского фараона Тутанхамона

Хотелось бы провести прямые параллели между модой на бороды и господством "юного" и более "зрелого" идеалов, как и в случае с длиной и силуэтами одежды в женской моде, но такой подход оказывается невозможным.

Фраза Зигмунда Фрейда: "Я верю в бородатых мужчин и длинноволосых женщин" — соответствовала идеалам конца XIX века, но безнадежно устарела уже к 1920-м.

Что касается бритья, дело оказалось не в культе юности.

Назло папе отращу бороду

Новые гигиенические стандарты XX века требовали отсутствия бороды, и приемлемыми вплоть до 1950-х оказались только небольшие усики.

Парадоксально, но растительность на лице вернули в моду именно молодежные контркультуры. К концу 1960-х поколение, призывавшее "не верить никому старше тридцати", закрепило в общественном сознании идею "моложе — значит лучше". Юность для мира моды заняла то место, которое до этого принадлежало социальному классу, и именно это поколение начало носить бороды.

Правда, сделано это было не для того, чтобы имитировать зрелость, а как "отказ от опыта отцов" в ходе молодежной революции, в пику старшему гладковыбритому поколению.

Мода 1970-х продемонстрировала множество вариаций бород, бакенбардов и усов — чем пышнее, тем лучше.

Впрочем, к началу 1980-х вчерашние хиппи превратились в яппи, а бритвенный станок вновь стал необходимостью. Казалось, бороды навсегда ушли в прошлое, но в конце нулевых все изменилось.

В этот раз дело было все-таки в экономических трудностях, за которыми обычно следует формирование более зрелого модного идеала. Да и пользу для народного хозяйства от расширения сферы услуг тоже нельзя недооценивать — современная модная борода не должна расти просто так, требует серьезного ухода и ни в коем случае не напоминает образы Карла Маркса или Дмитрия Ивановича Менделеева.