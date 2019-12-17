Статус, мода или красота? Зачем мужчинам бороды

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Мэган Виртанен. Когда у современных молодых мужчин вдруг появились бороды, причем массово, стало понятно: это больше, чем просто мода. В новую Россию пришли и новые салоны — барбер-шопы. Исключительно мужская территория — свой дивный мир. О парадоксах истории брадобрейства у нас и за рубежом — в материале РИА Новости.
Иван да Петр
В недоумение и печаль поверг Россию начала XVIII века указ Петра Первого о брадобритии.
© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкРепродукция мозаичного портрета Петра Первого М. В. Ломоносова. 1754 год
Репродукция мозаичного портрета Петра Первого М. В. Ломоносова. 1754 год
Еще при Иване Грозном некоторых придворных юношей, начавших бриться на европейский манер, обвиняли в излишнем женоподобии. Стоглав — сборник решений церкви 1551 года — объявлял бороду и усы неприкосновенными: "подсекати и остризати брады" — грех.
Царь-реформатор мог заставить приближенных расстаться с безусловным мужским признаком, но большая часть населения предпочла вместо этого заплатить специальный налог.
Бородатые женщины и безусые юнцы
Практически любая традиционная европейская культура — будь то викинги или славяне — высоко ценила бороды. Бритье чаще всего было связано с гигиеническими нормами армии: считается, что Александр Македонский первым потребовал от своих воинов бриться. Моралисты Древнего Рима сокрушались, что мода на чистые подбородки, пришедшая после завоеваний в Греции, развращает римскую молодежь. Впрочем, уже пару веков спустя эта мода перестала считаться признаком цивилизованного человека.
Борода оказывается на перепутье многих базовых концепций культуры. С одной стороны, традиция твердит, что чем человек старше, тем выше его ценность для общества. Борода как безусловный признак зрелости мужчины была исключительно важна, а "безусым юнцам" следовало помалкивать и внимательнее слушать старших.
© Flickr / The home of Fixers on FlickrБородатая рекордсменка Гиннесса Харнаам Каур
© Flickr / The home of Fixers on Flickr
Бородатая рекордсменка Гиннесса Харнаам Каур
Кроме того, борода — чуть ли не единственное, что может однозначно маркировать биологический пол.
Женщина с бородой — ценный работник цирка Барнума и Бейли именно из-за редкости такого явления.
В XIX веке даже был период, когда солдат французской армии обязали носить бороду, в том числе чтобы воспрепятствовать проникновению в армейские ряды переодетых женщин.
Бороды как символ статуса
С другой стороны, граница между "дикостью" и "культурой" в человеческом обществе определяется усилиями, приложенными для изменения как среды, так и самих себя. Бритье (как косметика и татуировки) — именно такое усилие. Еще в палеолите излишнюю растительность на лице удаляли обсидиановыми скребками. Египтяне и шумеры нашли оригинальное решение: на чисто выбритое лицо надевали накладные бороды — и цивилизованное изменение выполнено, и статусный символ возраста в наличии.
© AP Photo / Amr NabilОдин из саркофагов египетского фараона Тутанхамона
© AP Photo / Amr Nabil
Один из саркофагов египетского фараона Тутанхамона
Хотелось бы провести прямые параллели между модой на бороды и господством "юного" и более "зрелого" идеалов, как и в случае с длиной и силуэтами одежды в женской моде, но такой подход оказывается невозможным.
Фраза Зигмунда Фрейда: "Я верю в бородатых мужчин и длинноволосых женщин" — соответствовала идеалам конца XIX века, но безнадежно устарела уже к 1920-м.
Что касается бритья, дело оказалось не в культе юности.
Назло папе отращу бороду
Новые гигиенические стандарты XX века требовали отсутствия бороды, и приемлемыми вплоть до 1950-х оказались только небольшие усики.
Парадоксально, но растительность на лице вернули в моду именно молодежные контркультуры. К концу 1960-х поколение, призывавшее "не верить никому старше тридцати", закрепило в общественном сознании идею "моложе — значит лучше". Юность для мира моды заняла то место, которое до этого принадлежало социальному классу, и именно это поколение начало носить бороды.
Правда, сделано это было не для того, чтобы имитировать зрелость, а как "отказ от опыта отцов" в ходе молодежной революции, в пику старшему гладковыбритому поколению.
Мода 1970-х продемонстрировала множество вариаций бород, бакенбардов и усов — чем пышнее, тем лучше.
1 декабря, 08:00КультураБунт и красота. Как хиппи и панки изменили моду
Впрочем, к началу 1980-х вчерашние хиппи превратились в яппи, а бритвенный станок вновь стал необходимостью. Казалось, бороды навсегда ушли в прошлое, но в конце нулевых все изменилось.
В этот раз дело было все-таки в экономических трудностях, за которыми обычно следует формирование более зрелого модного идеала. Да и пользу для народного хозяйства от расширения сферы услуг тоже нельзя недооценивать — современная модная борода не должна расти просто так, требует серьезного ухода и ни в коем случае не напоминает образы Карла Маркса или Дмитрия Ивановича Менделеева.
Ирония, пожалуй, только в том, что отращивает эти бороды поколение, которое социологи считают не желающим взрослеть. Один из самых биологических и прямолинейных признаков остается одним из самых парадоксальных.