Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-17T08:00+0300
https://ria.ru/20191217/1562454419.html
Статус, мода или красота? Зачем мужчинам бороды
https://cdn23.img.ria.ru/images/156246/30/1562463087_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_69f31fde7129602012eab3447600cb48.jpg
РИА Новости

Статус, мода или красота? Зачем мужчинам бороды

08:00 17.12.2019
2462
© Depositphotos / StetsikБарбершоп
Барбершоп
© Depositphotos / Stetsik
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Мэган Виртанен. Когда у современных молодых мужчин вдруг появились бороды, причем массово, стало понятно: это больше, чем просто мода. В новую Россию пришли и новые салоны ­— барбер-шопы. Исключительно мужская территория — свой дивный мир. О парадоксах истории брадобрейства у нас и за рубежом — в материале РИА Новости.

Иван да Петр

В недоумение и печаль поверг Россию начала XVIII века указ Петра Первого о брадобритии.
© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкРепродукция мозаичного портрета Петра Первого М. В. Ломоносова. 1754 год
Репродукция мозаичного портрета Петра I М.В. Ломоносова. 1754 год
© РИА Новости / Б.Манушин
Перейти в фотобанк
Репродукция мозаичного портрета Петра Первого М. В. Ломоносова. 1754 год
Еще при Иване Грозном некоторых придворных юношей, начавших бриться на европейский манер, обвиняли в излишнем женоподобии. Стоглав — сборник решений церкви 1551 года — объявлял бороду и усы неприкосновенными: "подсекати и остризати брады" — грех.
Царь-реформатор мог заставить приближенных расстаться с безусловным мужским признаком, но большая часть населения предпочла вместо этого заплатить специальный налог.

Бородатые женщины и безусые юнцы

Практически любая традиционная европейская культура — будь то викинги или славяне — высоко ценила бороды. Бритье чаще всего было связано с гигиеническими нормами армии: считается, что Александр Македонский первым потребовал от своих воинов бриться. Моралисты Древнего Рима сокрушались, что мода на чистые подбородки, пришедшая после завоеваний в Греции, развращает римскую молодежь. Впрочем, уже пару веков спустя эта мода перестала считаться признаком цивилизованного человека.
Борода оказывается на перепутье многих базовых концепций культуры. С одной стороны, традиция твердит, что чем человек старше, тем выше его ценность для общества. Борода как безусловный признак зрелости мужчины была исключительно важна, а "безусым юнцам" следовало помалкивать и внимательнее слушать старших.
© Flickr / The home of Fixers on FlickrБородатая рекордсменка Гиннесса Харнаам Каур
Бородатая рекордсменка Гиннеса Харнаам Каур
© Flickr / The home of Fixers on Flickr
Бородатая рекордсменка Гиннесса Харнаам Каур
Кроме того, борода — чуть ли не единственное, что может однозначно маркировать биологический пол.
Женщина с бородой — ценный работник цирка Барнума и Бейли именно из-за редкости такого явления.
В XIX веке даже был период, когда солдат французской армии обязали носить бороду, в том числе чтобы воспрепятствовать проникновению в армейские ряды переодетых женщин.

Бороды как символ статуса

С другой стороны, граница между "дикостью" и "культурой" в человеческом обществе определяется усилиями, приложенными для изменения как среды, так и самих себя. Бритье (как косметика и татуировки) — именно такое усилие. Еще в палеолите излишнюю растительность на лице удаляли обсидиановыми скребками. Египтяне и шумеры нашли оригинальное решение: на чисто выбритое лицо надевали накладные бороды — и цивилизованное изменение выполнено, и статусный символ возраста в наличии.
© AP Photo / Amr NabilОдин из саркофагов египетского фараона Тутанхамона
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона
© AP Photo / Amr Nabil
Один из саркофагов египетского фараона Тутанхамона
Хотелось бы провести прямые параллели между модой на бороды и господством "юного" и более "зрелого" идеалов, как и в случае с длиной и силуэтами одежды в женской моде, но такой подход оказывается невозможным.
Фраза Зигмунда Фрейда: "Я верю в бородатых мужчин и длинноволосых женщин" — соответствовала идеалам конца XIX века, но безнадежно устарела уже к 1920-м.
Что касается бритья, дело оказалось не в культе юности.

Назло папе отращу бороду

Новые гигиенические стандарты XX века требовали отсутствия бороды, и приемлемыми вплоть до 1950-х оказались только небольшие усики.
Парадоксально, но растительность на лице вернули в моду именно молодежные контркультуры. К концу 1960-х поколение, призывавшее "не верить никому старше тридцати", закрепило в общественном сознании идею "моложе — значит лучше". Юность для мира моды заняла то место, которое до этого принадлежало социальному классу, и именно это поколение начало носить бороды.
Правда, сделано это было не для того, чтобы имитировать зрелость, а как "отказ от опыта отцов" в ходе молодежной революции, в пику старшему гладковыбритому поколению.
Мода 1970-х продемонстрировала множество вариаций бород, бакенбардов и усов — чем пышнее, тем лучше.
Девушка на мопеде
1 декабря, 08:00Культура
Бунт и красота. Как хиппи и панки изменили моду
Впрочем, к началу 1980-х вчерашние хиппи превратились в яппи, а бритвенный станок вновь стал необходимостью. Казалось, бороды навсегда ушли в прошлое, но в конце нулевых все изменилось.
В этот раз дело было все-таки в экономических трудностях, за которыми обычно следует формирование более зрелого модного идеала. Да и пользу для народного хозяйства от расширения сферы услуг тоже нельзя недооценивать — современная модная борода не должна расти просто так, требует серьезного ухода и ни в коем случае не напоминает образы Карла Маркса или Дмитрия Ивановича Менделеева.
Ирония, пожалуй, только в том, что отращивает эти бороды поколение, которое социологи считают не желающим взрослеть. Один из самых биологических и прямолинейных признаков остается одним из самых парадоксальных.
Участник чемпионата мира среди обладателей самых замысловатых бород и усов в Остине, США
4 сентября 2017, 16:41
Чемпионат мира среди обладателей самых замысловатых бород и усовВ минувшие выходные в Техасе прошел чемпионат мира среди обладателей самых замысловатых усов и бород. Участники состязания - в фотоленте Ria.ru.
82901025
КультураПетр IАлександр МакедонскийСтиль жизниЗигмунд ФрейдКарл МарксИван Грозный
Рекомендуем
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Презентация смартфонов Huawei в Мюнхене
Борьба Германии за суверенитет и дело Huawei. Выстоит ли Меркель?
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Человеческое сердце с ЭКГ
Ученые нашли способ "застраховаться" от инфарктов и инсультов
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
Термоядерный ливень. Каких ракет Пентагон боится больше всего
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве
"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок "Коалиция-СВ"
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
Мужчина за компьютером
Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания
"Страница позора в истории США". Закроет ли Эрдоган американские базы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам
12:12Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
Лента новостейМолния