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Путин упростил идентификацию при почтовых переводах до 15 тысяч рублей
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РИА Новости

Путин упростил идентификацию при почтовых переводах до 15 тысяч рублей

15:59 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении организаций "Почты России" правом проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении ими почтовых переводов в пределах 15 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, проект которого был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, направлен на упрощение доступа граждан к услугам почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств.
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Упрощенная идентификация может происходить как при личном посещении клиентом почтового отделения, так и удаленно, причем при ее прохождении достаточно указать сведения о фамилии, имени и отчестве гражданина, серии и номере его паспорта.
Обычная идентификация, которую сейчас осуществляют работающие с деньгами и иным имуществом организации, требует предоставления наравне с этой информацией и сведений о гражданстве, дате рождения, месте жительства или пребывания, идентификационном номере налогоплательщика (при его наличии), данных миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранцев или лиц без гражданства пребывать в РФ.
При осуществлении же почтового перевода по действующему законодательству требуется предоставление в отношении человека сведений о его фамилии, имени и отчестве, уникальном присваиваемом номере операции (при его наличии), ИНН (при его наличии) либо месте жительства или пребывания.
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