Патриарх совершил великое освящение храма Андрея Боголюбского в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения храма святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском и Божественную литургию в нем, сообщает сайт Московского патриархата.

Главный престол был освящен в честь благоверного князя Андрея Боголюбского, северный престол - в честь святителя Иоанна Златоуста, южный - в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Храм святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского - Патриаршее подворье на Волжском - первый храм в столичном районе Текстильщики. Храм возведен в рамках программы строительства православных храмов в Москве, уточнили в РПЦ.

Архитектура церкви выполнена в древнерусском стиле эпохи Владимиро-Суздальской Руси. Прототипом храма стал Успенский собор Владимира.