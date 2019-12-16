Патриарх совершил великое освящение храма Андрея Боголюбского в Москве

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения храма святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском и Божественную литургию в нем, сообщает сайт Московского патриархата.
Главный престол был освящен в честь благоверного князя Андрея Боголюбского, северный престол - в честь святителя Иоанна Златоуста, южный - в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Храм святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского - Патриаршее подворье на Волжском - первый храм в столичном районе Текстильщики. Храм возведен в рамках программы строительства православных храмов в Москве, уточнили в РПЦ.
Архитектура церкви выполнена в древнерусском стиле эпохи Владимиро-Суздальской Руси. Прототипом храма стал Успенский собор Владимира.
Патриаршее подворье было учреждено в 2013 году, осенью 2014 года началось строительство временной деревянной церкви. В январе 2015 года в храме была отслужена первая литургия. В 2017 году началось строительство каменного храма и дома причта. В июне этого года религиозные объекты были сданы в эксплуатацию.