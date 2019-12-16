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Религия и мировоззрение
2019-12-16T15:46+0300
https://ria.ru/20191216/1562448395.html
Патриарх совершил великое освящение храма Андрея Боголюбского в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/155981/47/1559814773_0:120:2856:1726_1036x0_80_0_0_b2b983ec08b0c5535c8f39782ed1c57f.jpg
РИА Новости

Патриарх совершил великое освящение храма Андрея Боголюбского в Москве

15:46 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения храма святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском и Божественную литургию в нем, сообщает сайт Московского патриархата.
Главный престол был освящен в честь благоверного князя Андрея Боголюбского, северный престол - в честь святителя Иоанна Златоуста, южный - в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Храм святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского - Патриаршее подворье на Волжском - первый храм в столичном районе Текстильщики. Храм возведен в рамках программы строительства православных храмов в Москве, уточнили в РПЦ.
Архитектура церкви выполнена в древнерусском стиле эпохи Владимиро-Суздальской Руси. Прототипом храма стал Успенский собор Владимира.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Патриаршее подворье было учреждено в 2013 году, осенью 2014 года началось строительство временной деревянной церкви. В январе 2015 года в храме была отслужена первая литургия. В 2017 году началось строительство каменного храма и дома причта. В июне этого года религиозные объекты были сданы в эксплуатацию.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскварелигия
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