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Путин призвал поставщиков военной техники развивать сервисные центры
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РИА Новости

Путин призвал поставщиков военной техники развивать сервисные центры

14:25 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по ВТС призвал активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории иностранных заказчиков, быть "ближе к потребителю".
"Один из ключевых параметров конкурентоспособности военной продукции – это своевременный и качественный ремонт, обслуживание техники. Мы с вами об этом говорим постоянно", - сказал Путин на заседании комиссии, стенограмма которого размещена на сайте Кремля.
"Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика", - добавил он.
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