Путин призвал поставщиков военной техники развивать сервисные центры

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по ВТС призвал активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории иностранных заказчиков, быть "ближе к потребителю".
"Один из ключевых параметров конкурентоспособности военной продукции – это своевременный и качественный ремонт, обслуживание техники. Мы с вами об этом говорим постоянно", - сказал Путин на заседании комиссии, стенограмма которого размещена на сайте Кремля.
"Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика", - добавил он.