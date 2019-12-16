Андрей Трубецкой: планы властей Сургутского района на год выполнены

Сургутский район за три года поднялся с последней строчки рейтинга инвестиционной привлекательности в Югре на первую, решил проблему балков и начал вкладывать рекордные средства в ремонт дорог, благоустройство, ЖКХ и переселение из аварийного жилья. Все это время крупнейшим муниципалитетом Ханты-Мансийского автономного округа руководит Андрей Трубецкой. В интервью РИА Новости он подвел итоги уходящего года, рассказал о важности социальных сетей в деятельности районных властей и поделился секретами работы над наполнением бюджета. Беседовал Дмитрий Скобелев.

- Андрей Александрович, опишите, пожалуйста, в нескольких словах уходящий год.

- Год был нелегким. Муниципалитет – передовой край работы с населением, так всегда было. Любого главу в любое время спроси: никто не скажет, что было легко. По ощущениям, те планы, которые мы намечали, будут выполнены, а некоторые – перевыполнены. По крайней мере, перед самим собой мне не стыдно. А уже о том, довольно или нет население, стоит спросить у жителей района. Так будет правильно.

- Города и районы Югры активно переходят на концессионные отношения с инвесторами, готовыми вкладываться в жилищно-коммунальную сферу. Такие предложения поступали и вам. Почему приходится отказывать?

- На тех условиях, которые были предложены, район в концессию не отдадим. Та модель, которую нам предлагали, предусматривает рост тарифов, очень серьезный, который для населения будет очень болезненной.

- Модернизация отрасли в таком случае ведется за свой счет?

- Конечно, она производится. Мы ежегодно тратим на эти цели до 400 миллионов рублей. В настоящее время строим два канализационно-очистных сооружения (КОС) в поселках Сайгатино и Локосово – там, где их никогда не было. Район до этого ежегодно тратил 30 миллионов рублей на вывоз этих отходов автомобильным транспортом. Вот строим КОСы в этих поселениях, окупятся менее чем через три года. Следующие – в деревне Русскинской. До этого модернизировали водоочистные сооружения (ВОС) в поселках Барсово, Угут, в Нижнесортымском. Реконструируем ВОС в Лянторе. Ежегодно район вкладывает 350-400 миллионов рублей в реконструкцию объектов ЖКХ. Следующий наш шаг – перевод трех котельных с нефти на газ.

- Технология очистки воды без хлорирования и с использованием кислорода, которая будет применяться в Лянторе с 2020 года, это инновация для Сургутского района?

- По этой технологии построен ВОС в Нижнесортымском. Это инновация для Югры. Наш производитель, отечественный – томская фирма. Первый объект у нас успешно эксплуатируется.

- Интересует большой проект, совместное предприятие "Северстали" и итальянской Tenaris. Комплекс по металлообработке будет расположен в Сургутском районе. На какой он стадии в конце года?

- Инвестор утверждает проектно-сметную документацию. Этап проектирования и прохождения экспертизы. Первую продукцию должны выпустить если не в четвертом квартале 2020 года, то в первом квартале 2021-го. Появится 500 рабочих мест, согласно проекту.

- Трудиться будут местные жители или вахтовики?

- На территории Сургутского района самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда – соотношение безработных на количество вакансий ниже среднеокружного более чем в 2,5 раза. На историческом минимуме - 0,1, то есть на каждого безработного приходится 12 вакансий. Мы уже имеем заявку от руководства совместного предприятия "Северстали" и Tenaris на подготовку кадров. Планируется, что будут на базе наших учебных заведений в Сургуте и районе – в первую очередь, из числа местных жителей – формироваться рабочие предложения. Инвесторы утверждают программу подготовки кадров, прорабатывают с сургутским и лянторским нефтяными техникумами программу подготовки этих рабочих специальностей.

- Вы говорите, что много вакансий. В каких отраслях наблюдается такая картина?

- Очень разные отрасли. На момент начала моей работы в администрации у нас вакансий всего было 400, начали планомерную работу, заключили соглашения со всеми нефтяными компаниями, которые работают на территории района, что они не замалчивают свои вакансии, а предоставляют их в наш центр занятости, в банк вакансий. Сейчас предложений 1400. За три года на тысячу вакансий мы приросли.

- Это как-то связано с ростом инвестиций в экономику Сургутского района?

- В том числе. Никто не верил, даже я в самом начале, когда мы только эту работу начинали. Мы же три года подряд были на последнем месте в округе среди муниципалитетов по инвестиционной привлекательности. За последние три года малыми и средними предприятиями создано более тысячи рабочих мест. Прирост реальных поступлений в бюджет района от малого и среднего бизнеса – так называемые спецрежимы налоговые – за три года составил 130 миллионов рублей. Это стоимость хорошего большого спортивного зала. Такой появился весной в поселке Федоровский.

- Власти района в 2019 году начали предлагать сменить деловую "прописку" бизнесу из других территорий в обмен на субсидии. Пользуется ли популярностью эта мера?

- Не хочу хвастаться или рекламировать – меня радует, когда соседние муниципалитеты над нашими инициативами даже посмеиваются – но идея предлагать по 100 тысяч рублей за перерегистрацию бизнеса на территории района дала нам плюсом 111 малых и средних предприятий. Мы вложили в это 9 миллионов рублей, а имеем в качестве бюджетных поступлений 13 миллионов. Мы очень внимательно считаем, что мы вкладываем, и ту отдачу, которую получаем.

- Какие отрасли, на ваш взгляд, нуждаются в новых предпринимателях острее всего в Сургутском районе?

- Слежу за динамикой, поскольку курирую сам это направление. Знаете, когда рядом такой большой город, как Сургут, центр притяжения в округе, очень сложно конкурировать. Отвечая на вопрос, не могу выделить какие-то приоритетные направления. Открывается все – от комбинатов бытового обслуживания до мастерской глубокого автотюнинга. Повстречался недавно с представителями интеллектуального бизнеса, с ребятами, которые спроектировали игровой джойстик, который работает на магнитах, за счет чего достигается иная быстрота реагирования устройства и плавность. Продукцию закупает Минобороны. Мы этих ребят пригласили к нам в район. Есть запрос на создание интеллектуального кластера, где умные ребята со всего региона могли бы развивать свое дело.

- Один из самых обсуждаемых инфраструктурных проектов в автономном округе связан со строительством второго моста через Обь в Сургутском районе. Чем этот проект поможет территории?

- Мне сложно прокомментировать, все-таки проект федеральный. Хочется сказать, что Америка выходила из "великой депрессии" именно путем строительства дорог и мостов. Это дало колоссальный толчок развитию экономики страны, и во многом сейчас Америка живет за счет тех дорог. Важность такой инфраструктуры переоценить невозможно. Функция муниципалитета была в отведении земельного участка, мы свою роль выполнили. Это, безусловно, даст свой толчок развитию не только Сургутского района – Югры в целом, а также других северных территорий, которые мост свяжет.

- К слову о дорогах. Пять лет назад на их ремонт в районе направлялось 32 миллиона рублей. Вы говорили, что требуется в 25 раз больше, чтобы обновить все нуждающиеся в реконструкции магистрали. Где взять такие деньги?

- Верно, в 2014 году было 32 миллиона рублей направлено, в этом – уже 87 миллионов рублей. На следующий год мы закладываем 258 миллионов рублей. Это деньги местного бюджета. Задача муниципальных служащих – работать над повышением эффективности бюджетных расходов, изысканием дополнительных доходов. Часто коллеги говорят: Сургутский район богатый, поэтому постоянно находите средства, сами финансируете. Говорю им, что мы не богаче остальных территорий. Последние три года внимательны к доходной базе бюджета, вплоть до того, что ставим на дорогах посты, смотрим, чьи машины ездят, потом проверяем – платят они налоги в бюджет района или нет. Если не платят, приглашаем к себе и предлагаем зарегистрироваться на территории района в качестве обособленного подразделения. Это дает нам на 2020 год относительно уровня текущего года собственных доходов плюс 300 миллионов рублей. Вот откуда средства на ремонт дорог. Округ поддерживает нас в большом проекте по строительству дороги к микрорайону "Гидронамыв", он требует более 450 миллионов рублей, конкурс проведен, подрядчик приступил к работам. Строительство этой сети позволит нам построить 250 тысяч квадратных метров жилья. Без помощи губернатора Югры Натальи Комаровой, правительства округа этого бы не получилось.

- Жилье - тема, пожалуй, номер один для Сургутского района. В Югре 2019-й был объявлен Годом последнего балка. На какой ноте он завершается в муниципалитете?

- Тему балков мы закрыли, опять же, благодаря поддержке главы региона, правительства Югры. Ликвидировано 242 приспособленных под жилье помещения в районе, остается еще девять снести – мы в судах по ним, люди отказались и от участия в программе по расселению, и брать землю под этими балками в собственность, чтобы привести свое жилье в соответствие с требованиями. В целом балочная тема закрыта в Сургутском районе. Суд на стороне муниципалитета, нужно просто проходить все инстанции. На переселение из аварийного жилья мы вышли в этом году на большую сумму – 1,7 миллиарда рублей. Это около 32 тысяч квадратных метров. Всего будет построена 51 тысяча квадратных метров жилья, на будущий год – чуть больше. У застройщиков порядочные отношения с нашим районом. Особенно если сравнить с 2015 годом, когда у нас фактически не было жилья для приобретения. Взять в пример большой поселок Белый Яр, где живут 20 тысяч человек. Там с 2010 по 2015 годы было закуплено для переселения всего пять квартир. По квартире в год! За последний год мы построили там и выкупили 360 квартир. Ситуацию переломили.

- Говоря о строительстве, нельзя не затронуть появление новых школ. Глава государства поставил задачу регионам ликвидировать вторую смену. В Сургутском районе такая проблема существует?

- Конечно. Во вторую смену у нас обучается каждый четвертый школьник. Есть два поселка, где эта ситуация наиболее острая – Нижнесортымский и Солнечный, где во вторую смену в школу ходит около половины учеников. Но мы вместе с коллегами из Ханты-Мансийска были первыми в стране, кто заключил концессионные соглашения на проектирование и строительство школ там. Срок реализации – восемь лет. Подрядчик на оба поселка один и тот же. Две школы по 1100 мест в каждой. Ввод школы в Нижнесортымском – на декабрь 2021 года. Это, конечно, снимет проблему в указанных поселениях, и дети будут учиться в одну смену. Позже должны появиться еще три школы в других поселках. Есть предложения от потенциальных концессионеров, которые готовы даже раньше срока приступить к строительству.

- В чем суть концессионного соглашения? Компания строит, а что потом?

- Пять лет еще эксплуатирует. Механизм новый, но положительный момент в том, что нередко строительные недоделки появляются в первые годы после ввода объекта. Здесь же получается, что школа на балансе у застройщика этот период. Гарантия? Да, можно говорить и так. Мы с оптимизмом смотрим на этот механизм.

- Последние годы в Сургутском районе строится немало спортивных объектов.

- Да, мы построили за три года 20 таких объектов. Зимой центр единоборств в поселке Солнечном введем. Кстати, Хабиб Нурмагомедов обещал приехать на открытие. Будет специализированный центр. Скоро появится первая для Югры киберарена – в поселке Барсово. Мы вообще киберспорт поддерживаем. Кто-то считает это данью моде, кто-то – кампанейщиной или позерством. Я всю жизнь занимался спортом, традиционным, конечно – в спортзале. Но глупо нам отрицать сегодня роль прогресса. Вы же видите, что детвора от компьютеров не отходит, давайте сделаем это так, чтобы это было связано со спортом, чтобы они в сети не ерундой занимались, на сайтах сомнительных не бродили – интернет ведь занимает большое место в их жизни. Сделаем его максимально полезным.

- А обратная связь есть? От родителей, органов профилактики, например?

- Мы получили главный плюс: те ребята, которые три года назад участвовали в первом районном кибертурнире, стали костяком нашей кибердружины. Ребята хорошо владеют интернетом. Мы спросили: не хотите поработать на благо района? Мониторинг сети на экстремистские материалы, террористические – кибердружина занимается этим, мы даем заказ и оплачиваем деятельность. Киберспорт показал, что есть ребята, которые готовы не только по сети "рубиться", но и с пользой работать.

- Андрей Александрович, вас нередко называют в СМИ "мэром-блогером" из-за медиаактивности. Почему, на ваш взгляд, не все руководители муниципалитетов в Югре столь же активно используют соцсети в своей работе?

- Может, им больше повезло, и у них более компактные муниципальные образования? Наш район по площади сравним с Кубой или Болгарией. Мы каждую среду выезжаем в поселения, и, учитывая расстояния, понимаешь, что чаще двух раз в год побывать в каждом из них не получается. Но и глупо отрицать настолько удобный и быстрый способ коммуникаций, как соцсети. Сейчас смартфоны у всех, все в социальных сетях – нет более быстрого способа общения. Представьте, если вся наша администрация поедет в каждое поселение, чтобы разъяснить, например, планы по строительству или ремонту дорог. Сколько это займет? Мы выложили их в понедельник в соцсетях, собрали за неделю все предложения, проработали и в следующий понедельник утвердили. То же самое по благоустройству. Это эффективно. Сколько приходит на встречи? Недавно в Лянторе пришли 400 человек, а в социальных сетях охват в десятки тысяч. Ни одна встреча не даст такого вовлечения, как один пост в соцсетях. Возможно, у коллег из более компактных муниципалитетов диалог офлайн проще. Для меня это не средство пиара. Два года назад у меня не было аккаунтов нигде, но жизнь заставила. Это способ коммуникации, необходимость, часть работы.

- Именно история из ваших соцсетей, когда вы, комментируя демографические показатели муниципалитета, обещали жительницам района букеты цветов, если они назовут своих сыновей именем Андрей, обсуждалась большим числом СМИ в начале года. Вы немного критиковали ситуацию с рождаемостью тогда. Что изменилось с ней за год?

- Социальные сети предъявляют определенные требования. Кому интересно смотреть, как унылый чиновник озвучивает демографические показатели унылым голосом? Решили "покреативить". Все 10 семей, где родились Андреи, мы поздравили. Ни одна копейка из бюджета не пострадала, это моя личная инициатива, причем мы делали это во время рабочих поездок или во внерабочее время. По девяти месяцем у нас в районе естественный прирост 360 человек. Мы растем. Не знаю, какую роль сыграла данная акция, но мы растем.

- Какую оценку вы поставите администрации района по итогам года?