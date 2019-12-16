Смоленщина получит допсредства на технику для тушения лесных пожаров

СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. До 2024 года До 2024 года Смоленской области дополнительно из федерального бюджета будут выделены 104 миллиона рублей на модернизацию парка специализированной техники в рамках осуществления федерального проекта "Сохранение лесов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, ход реализации в регионе национального проекта "Экология", а также вопросы, связанные с увеличением в области количества лесопожарных станций обсудил на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным губернатор области Алексей Островский.

Глава региона, в частности, заявил о необходимости увеличения на Смоленщине количества лесопожарных формирований и числа их сотрудников. Согласно распоряжению правительства РФ, на территории области должны функционировать 11 лесопожарных станций, а штат составлять 144 человека.

Между тем, на сегодняшний день в регионе работают лишь пять таких станций, а в штате которых трудятся 40 лесных пожарных.

Как отметили в пресс-службе, глава Минприроды распорядился оказать поддержку Смоленщине в приобретении дополнительной специализированной техники в рамках национального проекта.

"Регион богат лесами, песчано-гравийными породами полезных ископаемых. Главные вопросы, которые я ставил и получил поддержку – это увеличение финансирования тех региональных проектов, которые реализуются у нас по линии данного министерства, в первую очередь, проект "Сохранение лесов", - сказал губернатор.