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Смоленская область
Смоленская область
2019-12-16T13:14+0300
https://ria.ru/20191216/1562439592.html
Смоленщина получит допсредства на технику для тушения лесных пожаров
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РИА Новости

Смоленщина получит допсредства на технику для тушения лесных пожаров

13:14 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров
Ликвидация пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. До 2024 года Смоленской области дополнительно из федерального бюджета будут выделены 104 миллиона рублей на модернизацию парка специализированной техники в рамках осуществления федерального проекта "Сохранение лесов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, ход реализации в регионе национального проекта "Экология", а также вопросы, связанные с увеличением в области количества лесопожарных станций обсудил на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным губернатор области Алексей Островский.
Глава региона, в частности, заявил о необходимости увеличения на Смоленщине количества лесопожарных формирований и числа их сотрудников. Согласно распоряжению правительства РФ, на территории области должны функционировать 11 лесопожарных станций, а штат составлять 144 человека.
Между тем, на сегодняшний день в регионе работают лишь пять таких станций, а в штате которых трудятся 40 лесных пожарных.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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Как отметили в пресс-службе, глава Минприроды распорядился оказать поддержку Смоленщине в приобретении дополнительной специализированной техники в рамках национального проекта.

"Регион богат лесами, песчано-гравийными породами полезных ископаемых. Главные вопросы, которые я ставил и получил поддержку – это увеличение финансирования тех региональных проектов, которые реализуются у нас по линии данного министерства, в первую очередь, проект "Сохранение лесов", - сказал губернатор.

В пресс-службе напомнили что в этом году финансирование на закупку 19 единиц техники составило свыше 30 миллионов рублей. Еще более 15 миллионов рублей выделены на эти же цели в 2020 году.
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Смоленская областьСмоленская областьОбщество
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