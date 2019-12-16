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2019-12-16T12:53+0300
https://ria.ru/20191216/1562438000.html
В Турции рассказали, в каком случае Анкара признает геноцид индейцев
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РИА Новости

В Турции рассказали, в каком случае Анкара признает геноцид индейцев

12:53 16.12.2019
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© Фото предоставлено Озтюрком ЙылмазовымДепутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
© Фото предоставлено Озтюрком Йылмазовым
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз. Архивное фото
АНКАРА, 16 дек - РИА Новости, Федор Смирнов. Великое национальное собрание Турции поддержит признание геноцида индейцев в США, если такая резолюция будет поставлена на голосование, заявил РИА Новости независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил накануне, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
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"Если такой запрос поступит в парламент, то, думаю, решение (о признании геноцида индейцев в США - ред.) будет принято. Надеюсь, это не только заявление нашего президента, делу будет дан ход, и мы в парламенте обсудим такую резолюцию", - сказал Йылмаз.
Он добавил, что решительно осуждает решение сената США, касающееся событий 1915 года. "Оно может нанести серьезный урон турецко-американским отношениям. Те, кто его принял, действовали исключительно для внутренней политической аудитории при участии армянского лобби. Это сделано для того, чтобы получить его поддержку перед выборами", - заявил собеседник агентства.
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.
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В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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Озтюрк ЙылмазМИД ТурцииСШААрменияВ мире
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