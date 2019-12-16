В Турции рассказали, в каком случае Анкара признает геноцид индейцев

АНКАРА, 16 дек - РИА Новости, Федор Смирнов. Великое национальное собрание Великое национальное собрание Турции поддержит признание геноцида индейцев в США , если такая резолюция будет поставлена на голосование, заявил РИА Новости независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил накануне, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

"Если такой запрос поступит в парламент, то, думаю, решение (о признании геноцида индейцев в США - ред.) будет принято. Надеюсь, это не только заявление нашего президента, делу будет дан ход, и мы в парламенте обсудим такую резолюцию", - сказал Йылмаз.

Он добавил, что решительно осуждает решение сената США, касающееся событий 1915 года. "Оно может нанести серьезный урон турецко-американским отношениям. Те, кто его принял, действовали исключительно для внутренней политической аудитории при участии армянского лобби. Это сделано для того, чтобы получить его поддержку перед выборами", - заявил собеседник агентства.

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.