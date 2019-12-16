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Пензенский губернатор объявит 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Пензенский губернатор объявит 31 декабря выходным днем

12:53 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что подпишет постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Глава региона сделал это заявление в понедельник в ходе встречи с председателем федерации профсоюзов Пензенской области Николаем Котовым.
"Многие трудовые коллективы и частные лица обращаются с просьбой сделать 31 декабря выходным днем, перенести его на субботу. Это будет важно для людей - иметь время подготовиться к празднику: пообщаться с детьми, навести порядок в домах, накрыть праздничный стол", - приводит пресс-служба правительства региона слова Котова.
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По словам Белозерцева , социологическое исследование показало, что порядка 92% жителей региона хотят, чтобы 31 декабря было выходным днем. "Я сегодня подпишу постановление", - цитируются в сообщении слова губернатора.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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Иван БелозерцевЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинСаратовПензенская областьОбщество
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