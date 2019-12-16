Пензенский губернатор объявит 31 декабря выходным днем

"Многие трудовые коллективы и частные лица обращаются с просьбой сделать 31 декабря выходным днем, перенести его на субботу. Это будет важно для людей - иметь время подготовиться к празднику: пообщаться с детьми, навести порядок в домах, накрыть праздничный стол", - приводит пресс-служба правительства региона слова Котова.

По словам Белозерцева , социологическое исследование показало, что порядка 92% жителей региона хотят, чтобы 31 декабря было выходным днем. "Я сегодня подпишу постановление", - цитируются в сообщении слова губернатора.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.