Рогозин рассказал о специфической статистике пусков Роскосмоса

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что статистика пусков госкорпорации включает в себя не только космические, за год их будет проведено 25 - без учета военных.
В начале 2019 года Рогозин заявлял, что Роскосмосу предстоит за этот год провести 45 пусков ракет. На данный момент состоялось 22 космических запуска, еще три предстоят до конца года.
На пресс-конференции в понедельник на космодроме Восточный Рогозин пояснил, что, когда говорил о 45 пусках, имел в виду запуски всех изделий, которые производят предприятия госкорпорации, в том числе боевых ракет.
"Нами на сегодняшний момент обеспечено 22 пуска ракет космического назначения, что уже превысило количество пусков за весь 2018 год. Здесь статистика - вещь такая, специфическая, потому что мы отнесли сюда именно ракеты космического назначения для выведения конкретных космических аппаратов. Мы в это число не включаем пуски, в том числе ракет космического назначения, но для решения неких боевых задач… Поэтому если сказать скромно, то 22. Еще впереди у нас до конца декабря три пуска", - сказал он.
"Так я вам могу сказать 45, 46, 47, но это пусть мои коллеги называют, я зачем буду забегать на их поляну", - добавил Рогозин.
Он уточнил, что в 2019 году 56 аппаратов были выведены с российских космодромов и еще 10 - ракетами "Союз" с Гвианского космического центра.