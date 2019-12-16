Рогозин рассказал о специфической статистике пусков Роскосмоса

"Нами на сегодняшний момент обеспечено 22 пуска ракет космического назначения, что уже превысило количество пусков за весь 2018 год. Здесь статистика - вещь такая, специфическая, потому что мы отнесли сюда именно ракеты космического назначения для выведения конкретных космических аппаратов. Мы в это число не включаем пуски, в том числе ракет космического назначения, но для решения неких боевых задач… Поэтому если сказать скромно, то 22. Еще впереди у нас до конца декабря три пуска", - сказал он.