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2019-12-16T09:48+0300
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В Индии до 5 января закрыли ряд вузов из-за беспорядков
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РИА Новости

В Индии до 5 января закрыли ряд вузов из-за беспорядков

09:48 16.12.2019
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© AP Photo / Altaf QadriИндийская полиция задерживает участников протеста
Индийская полиция задерживает участников протеста
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийская полиция задерживает участников протеста. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек - РИА Новости. Власти Индии приняли решение закрыть на три недели университеты, студенты которых после принятия новой версии закона о гражданстве участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся столкновениями с полицией, передает агентство PTI со ссылкой на полицию.
Как информирует агентство, речь идет об Алигархском мусульманском университете (АМУ), расположенном в городе Алигархе (штат Уттар-Прадеш на севере страны) и университете Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели. Экзаменационные сессии в этих двух крупных учебных заведениях Индии будут перенесены на более поздний срок, а самих студентов отправят домой.
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"Сегодня мы планируем эвакуировать кампус АМУ. Мы будем и далее выявлять и бороться с теми, кто потворствовал противоправным действиям", - заявил агентству глава городской полиции, подтвердив, что университет закрыт с понедельника до 5 января следующего года.
Тем временем, администрация вуза ответственность их студентов за насилие и вандализм не признает. "Решение о закрытии университета связано с беспорядками, которые были спровоцированы некоторыми антисоциальными элементами за прошедшие три дня", - так прокомментировал эти события представитель администрации АМУ Абдул Хамид.
Согласно последним данным, в беспорядках, которые прошли в столице страны Нью-Дели вокруг принятия поправок к закону о гражданстве, в ночь на понедельник пострадали 60 человек, включая полицейских. Всего за сутки были задержаны около 100 студентов, большая часть из них уже отпущены на свободу.
Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения. Протесты в различных частях Индии на этой почве продолжаются с середины предыдущей недели.
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