В Индии до 5 января закрыли ряд вузов из-за беспорядков

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек - РИА Новости. Власти Власти Индии приняли решение закрыть на три недели университеты, студенты которых после принятия новой версии закона о гражданстве участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся столкновениями с полицией, передает агентство PTI со ссылкой на полицию.

Как информирует агентство, речь идет об Алигархском мусульманском университете (АМУ), расположенном в городе Алигархе (штат Уттар-Прадеш на севере страны) и университете Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели . Экзаменационные сессии в этих двух крупных учебных заведениях Индии будут перенесены на более поздний срок, а самих студентов отправят домой.

"Сегодня мы планируем эвакуировать кампус АМУ. Мы будем и далее выявлять и бороться с теми, кто потворствовал противоправным действиям", - заявил агентству глава городской полиции, подтвердив, что университет закрыт с понедельника до 5 января следующего года.

Тем временем, администрация вуза ответственность их студентов за насилие и вандализм не признает. "Решение о закрытии университета связано с беспорядками, которые были спровоцированы некоторыми антисоциальными элементами за прошедшие три дня", - так прокомментировал эти события представитель администрации АМУ Абдул Хамид.

Согласно последним данным, в беспорядках, которые прошли в столице страны Нью-Дели вокруг принятия поправок к закону о гражданстве, в ночь на понедельник пострадали 60 человек, включая полицейских. Всего за сутки были задержаны около 100 студентов, большая часть из них уже отпущены на свободу.

Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.