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У лидера преступной группы из Красноярска нашли компоненты бомбы
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РИА Новости

У лидера преступной группы из Красноярска нашли компоненты бомбы

09:19 16.12.2019
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Оперативники управления ФСБ по Красноярскому краю и СК пресекли деятельность лидера межнациональной преступной группировки и обнаружили у него оружие и компоненты для взрывного устройства, сообщает пресс-служба красноярского УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю совместно с ГСУСК пресечена противозаконная деятельность лидера межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России, Алиева Беслана Рустамовича, 1989 года рождения … Во время проведения обысков по месту его проживания обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что члены группировки причастны к разным преступлениям. Так, оперативники установили причастность лидера группы к совершению покушения на убийство знакомого в прошлом году. Алиеву было предъявлено обвинение в приготовлении к преступлению, убийству и умышленном уничтожении чужого имущества. Кировским районным судом Алиеву было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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ФСБ РФКрасноярскПроисшествия
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