У лидера преступной группы из Красноярска нашли компоненты бомбы

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю совместно с ГСУСК пресечена противозаконная деятельность лидера межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России, Алиева Беслана Рустамовича, 1989 года рождения … Во время проведения обысков по месту его проживания обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что члены группировки причастны к разным преступлениям. Так, оперативники установили причастность лидера группы к совершению покушения на убийство знакомого в прошлом году. Алиеву было предъявлено обвинение в приготовлении к преступлению, убийству и умышленном уничтожении чужого имущества. Кировским районным судом Алиеву было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.