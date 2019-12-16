В Госдуму внесут законопроект об отключении мобильной связи в тюрьмах

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На предстоящей неделе в На предстоящей неделе в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит отключать мобильную связь в тюрьмах, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн , уточнив, что эта инициатива поможет предотвратить совершение преступлений с территории тюрем.

В начале ноября Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН ".

"Это разработанный нами с коллегами законопроект. Инициатива готова, на следующей неделе планируем внести ее в Госдуму", - сказал Хинштейн, уточнив, что все положительные отзывы от профильных ведомств – Минкомсвязи, Минюста, ФСИН – получены.

Депутат рассказал, что сегодня ФСИН и другие спецслужбы, обладают техническими возможностями, позволяющими выявить все находящиеся на территории тюрьмы телефоны, даже если они не работают. По данным ФСИН, в среднем на одну колонию приходится около 200 телефонов. Ежегодно ФСИН находит и изымает порядка 60 тысяч телефонов, добавил Хинштейн.

"Тема использования сотовой связи в зонах или, скажем, превращения тюрем и колоний в "колл-центры" - это правда очень актуальная и больная тема. Она связана не только с тем, что осужденные преступники, имея в руках сотовый телефон, замышляют и совершают новые преступления, оказывают давление на свидетелей по делам – у нас были конкретные примеры, когда из зон организовывали даже заказные убийства. Очень большое распространение получило телефонное мошенничество, совершаемое из мест лишения свободы, а оно в первую очередь, как раз, затрагивает людей старшего возраста как наиболее доверчивых. Действительно, настоящие "колл-центры". Чтобы победить это зло только одной законодательной инициативы недостаточно. На кону стоят слишком большие деньги", - разъяснил депутат.