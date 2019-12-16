В РВСН заявили, что США испытают две ранее запрещенные ракеты

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. США до конца года планируют испытания двух новых ракет средней дальности, которые могут быть оснащены ядерными боеприпасами, рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1000 километров и еще одну с дальностью более 3000 километров. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты. Причем, никто сегодня не может дать гарантию того, что эти комплексы не могут быть оснащены ядерными боеприпасами", - рассказал он в интервью газете "Красная звезда".
Ракеты с дальностью полета от 1000 до 5500 километров относятся к ракетам средней дальности. Ранее такие ракеты были уничтожены СССР (Россией) и США в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США вышли из ДРСМД 2 августа под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Претензии Вашингтона касались российской крылатой ракеты 9М729, США потребовали уничтожить этот тип носителей. Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении ДРСМД голословными, при этом указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.
По словам Каракаева, разворачиваемые в Польше и Румынии противоракетные комплексы с универсальными пусковыми установками Мк-41 могут использоваться для запуска не только противоракеты "Стандарт-3", но и крылатых ракет морского базирования "Томагавк", "которые должны быть классифицированы как крылатые ракеты наземного базирования большой дальности".
РВСН 17 декабря отмечают 60-летие. Новый вид Вооруженных сил был образован в 1959 году.
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