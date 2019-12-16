В РВСН заявили, что США испытают две ранее запрещенные ракеты

Ракеты с дальностью полета от 1000 до 5500 километров относятся к ракетам средней дальности. Ранее такие ракеты были уничтожены СССР (Россией) и США в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США вышли из ДРСМД 2 августа под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Претензии Вашингтона касались российской крылатой ракеты 9М729, США потребовали уничтожить этот тип носителей. Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении ДРСМД голословными, при этом указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.