Дали, Оно, граффити. Московскому музею современного искусства — 20 лет

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Пресс-служба ММОМА

Подарком на юбилей стала первая в России ретроспектива основоположников соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида.

Этот проект — идеальная иллюстрация принципа "best of the best". В 16 залах показали ключевые и самые известные работы художников, в том числе — серии "Ностальгический соцреализм", "Transstate", проект "Живопись слонов", "Дискобол", "Девушка перед зеркалом".