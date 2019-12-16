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Культура
2019-12-16T13:39+0300
https://ria.ru/20191216/1562378396.html
Дали, Оно, граффити. Московскому музею современного искусства — 20 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/99839/61/998396108_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_565d63b522e581d5b507dff9ae1851e9.jpg
РИА Новости

Дали, Оно, граффити. Московскому музею современного искусства — 20 лет

08:00 16.12.2019 (обновлено: 13:39 16.12.2019)
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Первый в России государственный Музей современного искусства в Москве (ММОМА) отметил 20-летний юбилей. Его создал Зураб Церетели в 1999 году на основе личной коллекции из более чем двух тысяч работ художников XX века. Теперь собрание MMОМА насчитывает около 12 тысяч экспонатов. Особенное внимание уделено авангардистам, творчеству нонконформистов 1960-1980-х годов, а также соцреализму и советскому импрессионизму. За 20 лет проекты музея удивляли, шокировали и заставляли говорить о них всю столицу. По просьбе РИА Новости в музее составили список выставок, которыми больше всего гордятся.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Чтобы рассуждать о настоящем и будущем, надо не забывать о прошлом и переосмысливать его. Так, на выставке "200 ударов в минуту. Пишущая машинка и сознание XX века" впервые в России, объединили "архивные изыскания и современное искусство".

В ММОМА предложили взглянуть на историю века через перепечатанный на машинке "Один день Ивана Денисовича" и записанный Натальей Горбаневской "Реквием" Ахматовой.

Оригинал машинописи романа Гроссмана Жизнь и судьба с авторской правкой на открытии выставки 200 ударов в минуту в Московском музее современного искусства
1 из 10

Чтобы рассуждать о настоящем и будущем, надо не забывать о прошлом и переосмысливать его. Так, на выставке "200 ударов в минуту. Пишущая машинка и сознание XX века" впервые в России, объединили "архивные изыскания и современное искусство".

В ММОМА предложили взглянуть на историю века через перепечатанный на машинке "Один день Ивана Денисовича" и записанный Натальей Горбаневской "Реквием" Ахматовой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© Фото : Пресс-служба ММОМА

Фантасмагория царила на выставке "человека-перформанса" и мастера инсталляций Андрея Бартенева в 2015 году.

Не желая поддаваться осенней хандре, в музее открыли ретроспективу "Андрей Бартенев. Скажи: я тебя люблю!". Здесь можно было увидеть живопись, крупные инсталляции, кинетические скульптуры всех цветов радуги, и все это — под музыку.

Выставка Андрея Бартенева в Московский музей современного искусства
2 из 10

Фантасмагория царила на выставке "человека-перформанса" и мастера инсталляций Андрея Бартенева в 2015 году.

Не желая поддаваться осенней хандре, в музее открыли ретроспективу "Андрей Бартенев. Скажи: я тебя люблю!". Здесь можно было увидеть живопись, крупные инсталляции, кинетические скульптуры всех цветов радуги, и все это — под музыку.

© Фото : Пресс-служба ММОМА
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

Разговаривать с посетителем на понятном языке — цель каждого музея современного искусства. Примером такой экспозиции стал проект "Йозеф Бойс. Призыв к альтернативе", первая масштабная выставка мастера в Москве.

Чтобы рассказать о творчестве одного из главных теоретиков постмодернизма, в музей привезли инсталляции, тиражные объекты, графику, видеодокументацию перформансов и многое другое.

Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Йозеф Бойс: Призыв к альтернативе в Государственном музее современного искусства российской академии художеств в Москве
3 из 10

Разговаривать с посетителем на понятном языке — цель каждого музея современного искусства. Примером такой экспозиции стал проект "Йозеф Бойс. Призыв к альтернативе", первая масштабная выставка мастера в Москве.

Чтобы рассказать о творчестве одного из главных теоретиков постмодернизма, в музей привезли инсталляции, тиражные объекты, графику, видеодокументацию перформансов и многое другое.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Выставкой "Антонио Гауди. Барселона" в ММОМА отмечали 165-летие со дня рождения знаменитого каталонца.

И это тоже была неклассическая биографическая выставка. Кураторы показали влияние архитектора в целом на современную культуру через самые заметные его достижения.

Посетительница на выставке Антонио Гауди. Барселона в Московском музее современного искусства. Дом Бальо: внутренний двор
4 из 10

Выставкой "Антонио Гауди. Барселона" в ММОМА отмечали 165-летие со дня рождения знаменитого каталонца.

И это тоже была неклассическая биографическая выставка. Кураторы показали влияние архитектора в целом на современную культуру через самые заметные его достижения.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© Фото : Пресс-служба ММОМА

В 2014 году в музее отмечали 110-летие другого знаменитого испанца. И тоже необычно. Наследие одного из самых известных провокаторов искусства ХХ века, Сальвадора Дали, осмысляли через призму медиа.

На выставке решили пофантазировать, как бы выглядели сейчас работы Дали, если бы он их делал для глянцевых изданий.

Выставка Сальвадор Дали
5 из 10

В 2014 году в музее отмечали 110-летие другого знаменитого испанца. И тоже необычно. Наследие одного из самых известных провокаторов искусства ХХ века, Сальвадора Дали, осмысляли через призму медиа.

На выставке решили пофантазировать, как бы выглядели сейчас работы Дали, если бы он их делал для глянцевых изданий.

© Фото : Пресс-служба ММОМА
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 2017 году в ММОМА провели выставку русско-американского художника, видного представителя соц-арта — "Александр Косолапов. Ленин и Кока-кола". В Москве в едином пространстве собрали 120 произведений из государственных и частных коллекций.

В 12 залах показали, как мастер раскрывает идентичность советского строя и капиталистического империализма. Абсурдное, на первый взгляд, сопоставление статуэток Владимира Ленина, фигурок Микки Мауса, бутылок "Кока-колы" наталкивает на размышления о похожести разных доктрин.

Посетители у работы художника Александра Косолапова Микки-Ленин на открытии выставки Александр Косолапов. Ленин и Кока-кола в Московском музее современного искусства
6 из 10

В 2017 году в ММОМА провели выставку русско-американского художника, видного представителя соц-арта — "Александр Косолапов. Ленин и Кока-кола". В Москве в едином пространстве собрали 120 произведений из государственных и частных коллекций.

В 12 залах показали, как мастер раскрывает идентичность советского строя и капиталистического империализма. Абсурдное, на первый взгляд, сопоставление статуэток Владимира Ленина, фигурок Микки Мауса, бутылок "Кока-колы" наталкивает на размышления о похожести разных доктрин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Одна из главных выставок этой осени в Москве — ретроспектива вдовы Джона Леннона, известной современной художницы Йоко Оно "Небо всегда ясное".

Посетители могли поучаствовать в создании интерактивных инсталляций: написать воспоминания о своих матерях, сыграть в шахматы на доске, все поля которой — белые, или дорисовать часть работы, начатой самой Йоко Оно.

Инсталляция Шлемы Йоко Оно, 2001/2019 на выставке Небо всегда ясное японской авангардной художницы, певицы, вдовы Джона Леннона Йоко Оно в Московском музее современного искусства
7 из 10

Одна из главных выставок этой осени в Москве — ретроспектива вдовы Джона Леннона, известной современной художницы Йоко Оно "Небо всегда ясное".

Посетители могли поучаствовать в создании интерактивных инсталляций: написать воспоминания о своих матерях, сыграть в шахматы на доске, все поля которой — белые, или дорисовать часть работы, начатой самой Йоко Оно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В 2014 году впервые в российской выставочной практике музейное пространство встретилось с уличным искусством. Получился проект "Паша 183. Наше дело подвиг!".

Были представлены граффити, монументальные инсталляции со световыми и оптическими эффектами, фотографии стен и объектов, живописные работы, документальные и телевизионные видеоматериалы Павла Пухова, погибшего в 2013 году.

Знаменитый британец Бэнкси после кончины Паши 183 создал посвященную ему работу "P183. R.I.P".

Посетитель на открытии выставки художника Павла Пухова (Паша 183) Наше дело подвиг!
8 из 10

В 2014 году впервые в российской выставочной практике музейное пространство встретилось с уличным искусством. Получился проект "Паша 183. Наше дело подвиг!".

Были представлены граффити, монументальные инсталляции со световыми и оптическими эффектами, фотографии стен и объектов, живописные работы, документальные и телевизионные видеоматериалы Павла Пухова, погибшего в 2013 году.

Знаменитый британец Бэнкси после кончины Паши 183 создал посвященную ему работу "P183. R.I.P".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© Фото : Иван Новиков-Двинский / Пресс-служба ММОМА

Подарком на юбилей стала первая в России ретроспектива основоположников соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида.

Этот проект — идеальная иллюстрация принципа "best of the best". В 16 залах показали ключевые и самые известные работы художников, в том числе — серии "Ностальгический соцреализм", "Transstate", проект "Живопись слонов", "Дискобол", "Девушка перед зеркалом".

Выставка Komar & Melamid в ММОМА
9 из 10

Подарком на юбилей стала первая в России ретроспектива основоположников соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида.

Этот проект — идеальная иллюстрация принципа "best of the best". В 16 залах показали ключевые и самые известные работы художников, в том числе — серии "Ностальгический соцреализм", "Transstate", проект "Живопись слонов", "Дискобол", "Девушка перед зеркалом".

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Пресс-служба ММОМА
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Девятнадцатого декабря музей открывает выставку "MMOMA 99/19", приглашенными кураторами которой станут 20 экспертов из разных областей — от режиссеров до врачей и реставраторов. Среди них — Алена Долецкая, Андрей Малахов, Диана Вишнева, Кирилл Серебренников, Илья Лагутенко и Федор Конюхов. Для экспозиции каждый отобрал предметы из коллекции музея, предметы и конца XIX века, и работы современных мастеров.

"Под руководством кураторской группы ММОМА они предложили особый взгляд на обширное музейное собрание отечественного искусства в разрезе своей профессиональной деятельности", — отметили в музее.

Персональная выставка Андрея Монастырского в Государственном музее современного искусства Российской академии художеств
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Директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Девятнадцатого декабря музей открывает выставку "MMOMA 99/19", приглашенными кураторами которой станут 20 экспертов из разных областей — от режиссеров до врачей и реставраторов. Среди них — Алена Долецкая, Андрей Малахов, Диана Вишнева, Кирилл Серебренников, Илья Лагутенко и Федор Конюхов. Для экспозиции каждый отобрал предметы из коллекции музея, предметы и конца XIX века, и работы современных мастеров.

"Под руководством кураторской группы ММОМА они предложили особый взгляд на обширное музейное собрание отечественного искусства в разрезе своей профессиональной деятельности", — отметили в музее.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КультураАнтонио ГаудиБэнксиЙоко ОноДжон ЛеннонВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Сальвадор ДалиБарселона
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