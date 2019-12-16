Дали, Оно, граффити. Московскому музею современного искусства — 20 лет

Чтобы рассуждать о настоящем и будущем, надо не забывать о прошлом и переосмысливать его. Так, на выставке "200 ударов в минуту. Пишущая машинка и сознание XX века" впервые в России, объединили "архивные изыскания и современное искусство".
В ММОМА предложили взглянуть на историю века через перепечатанный на машинке "Один день Ивана Денисовича" и записанный Натальей Горбаневской "Реквием" Ахматовой.
Чтобы рассуждать о настоящем и будущем, надо не забывать о прошлом и переосмысливать его. Так, на выставке "200 ударов в минуту. Пишущая машинка и сознание XX века" впервые в России, объединили "архивные изыскания и современное искусство".
В ММОМА предложили взглянуть на историю века через перепечатанный на машинке "Один день Ивана Денисовича" и записанный Натальей Горбаневской "Реквием" Ахматовой.
Фантасмагория царила на выставке "человека-перформанса" и мастера инсталляций Андрея Бартенева в 2015 году.
Не желая поддаваться осенней хандре, в музее открыли ретроспективу "Андрей Бартенев. Скажи: я тебя люблю!". Здесь можно было увидеть живопись, крупные инсталляции, кинетические скульптуры всех цветов радуги, и все это — под музыку.
Фантасмагория царила на выставке "человека-перформанса" и мастера инсталляций Андрея Бартенева в 2015 году.
Не желая поддаваться осенней хандре, в музее открыли ретроспективу "Андрей Бартенев. Скажи: я тебя люблю!". Здесь можно было увидеть живопись, крупные инсталляции, кинетические скульптуры всех цветов радуги, и все это — под музыку.
Разговаривать с посетителем на понятном языке — цель каждого музея современного искусства. Примером такой экспозиции стал проект "Йозеф Бойс. Призыв к альтернативе", первая масштабная выставка мастера в Москве.
Чтобы рассказать о творчестве одного из главных теоретиков постмодернизма, в музей привезли инсталляции, тиражные объекты, графику, видеодокументацию перформансов и многое другое.
Разговаривать с посетителем на понятном языке — цель каждого музея современного искусства. Примером такой экспозиции стал проект "Йозеф Бойс. Призыв к альтернативе", первая масштабная выставка мастера в Москве.
Чтобы рассказать о творчестве одного из главных теоретиков постмодернизма, в музей привезли инсталляции, тиражные объекты, графику, видеодокументацию перформансов и многое другое.
Выставкой "Антонио Гауди. Барселона" в ММОМА отмечали 165-летие со дня рождения знаменитого каталонца.
И это тоже была неклассическая биографическая выставка. Кураторы показали влияние архитектора в целом на современную культуру через самые заметные его достижения.
Выставкой "Антонио Гауди. Барселона" в ММОМА отмечали 165-летие со дня рождения знаменитого каталонца.
И это тоже была неклассическая биографическая выставка. Кураторы показали влияние архитектора в целом на современную культуру через самые заметные его достижения.
В 2014 году в музее отмечали 110-летие другого знаменитого испанца. И тоже необычно. Наследие одного из самых известных провокаторов искусства ХХ века, Сальвадора Дали, осмысляли через призму медиа.
На выставке решили пофантазировать, как бы выглядели сейчас работы Дали, если бы он их делал для глянцевых изданий.
В 2014 году в музее отмечали 110-летие другого знаменитого испанца. И тоже необычно. Наследие одного из самых известных провокаторов искусства ХХ века, Сальвадора Дали, осмысляли через призму медиа.
На выставке решили пофантазировать, как бы выглядели сейчас работы Дали, если бы он их делал для глянцевых изданий.
В 2017 году в ММОМА провели выставку русско-американского художника, видного представителя соц-арта — "Александр Косолапов. Ленин и Кока-кола". В Москве в едином пространстве собрали 120 произведений из государственных и частных коллекций.
В 12 залах показали, как мастер раскрывает идентичность советского строя и капиталистического империализма. Абсурдное, на первый взгляд, сопоставление статуэток Владимира Ленина, фигурок Микки Мауса, бутылок "Кока-колы" наталкивает на размышления о похожести разных доктрин.
В 2017 году в ММОМА провели выставку русско-американского художника, видного представителя соц-арта — "Александр Косолапов. Ленин и Кока-кола". В Москве в едином пространстве собрали 120 произведений из государственных и частных коллекций.
В 12 залах показали, как мастер раскрывает идентичность советского строя и капиталистического империализма. Абсурдное, на первый взгляд, сопоставление статуэток Владимира Ленина, фигурок Микки Мауса, бутылок "Кока-колы" наталкивает на размышления о похожести разных доктрин.
Одна из главных выставок этой осени в Москве — ретроспектива вдовы Джона Леннона, известной современной художницы Йоко Оно "Небо всегда ясное".
Посетители могли поучаствовать в создании интерактивных инсталляций: написать воспоминания о своих матерях, сыграть в шахматы на доске, все поля которой — белые, или дорисовать часть работы, начатой самой Йоко Оно.
Одна из главных выставок этой осени в Москве — ретроспектива вдовы Джона Леннона, известной современной художницы Йоко Оно "Небо всегда ясное".
Посетители могли поучаствовать в создании интерактивных инсталляций: написать воспоминания о своих матерях, сыграть в шахматы на доске, все поля которой — белые, или дорисовать часть работы, начатой самой Йоко Оно.
В 2014 году впервые в российской выставочной практике музейное пространство встретилось с уличным искусством. Получился проект "Паша 183. Наше дело подвиг!".
Были представлены граффити, монументальные инсталляции со световыми и оптическими эффектами, фотографии стен и объектов, живописные работы, документальные и телевизионные видеоматериалы Павла Пухова, погибшего в 2013 году.
Знаменитый британец Бэнкси после кончины Паши 183 создал посвященную ему работу "P183. R.I.P".
В 2014 году впервые в российской выставочной практике музейное пространство встретилось с уличным искусством. Получился проект "Паша 183. Наше дело подвиг!".
Были представлены граффити, монументальные инсталляции со световыми и оптическими эффектами, фотографии стен и объектов, живописные работы, документальные и телевизионные видеоматериалы Павла Пухова, погибшего в 2013 году.
Знаменитый британец Бэнкси после кончины Паши 183 создал посвященную ему работу "P183. R.I.P".
Подарком на юбилей стала первая в России ретроспектива основоположников соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида.
Этот проект — идеальная иллюстрация принципа "best of the best". В 16 залах показали ключевые и самые известные работы художников, в том числе — серии "Ностальгический соцреализм", "Transstate", проект "Живопись слонов", "Дискобол", "Девушка перед зеркалом".
Подарком на юбилей стала первая в России ретроспектива основоположников соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида.
Этот проект — идеальная иллюстрация принципа "best of the best". В 16 залах показали ключевые и самые известные работы художников, в том числе — серии "Ностальгический соцреализм", "Transstate", проект "Живопись слонов", "Дискобол", "Девушка перед зеркалом".
Директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Девятнадцатого декабря музей открывает выставку "MMOMA 99/19", приглашенными кураторами которой станут 20 экспертов из разных областей — от режиссеров до врачей и реставраторов. Среди них — Алена Долецкая, Андрей Малахов, Диана Вишнева, Кирилл Серебренников, Илья Лагутенко и Федор Конюхов. Для экспозиции каждый отобрал предметы из коллекции музея, предметы и конца XIX века, и работы современных мастеров.
"Под руководством кураторской группы ММОМА они предложили особый взгляд на обширное музейное собрание отечественного искусства в разрезе своей профессиональной деятельности", — отметили в музее.
Директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Девятнадцатого декабря музей открывает выставку "MMOMA 99/19", приглашенными кураторами которой станут 20 экспертов из разных областей — от режиссеров до врачей и реставраторов. Среди них — Алена Долецкая, Андрей Малахов, Диана Вишнева, Кирилл Серебренников, Илья Лагутенко и Федор Конюхов. Для экспозиции каждый отобрал предметы из коллекции музея, предметы и конца XIX века, и работы современных мастеров.
"Под руководством кураторской группы ММОМА они предложили особый взгляд на обширное музейное собрание отечественного искусства в разрезе своей профессиональной деятельности", — отметили в музее.