Дали, Оно, граффити. Московскому музею современного искусства — 20 лет

Чтобы рассуждать о настоящем и будущем, надо не забывать о прошлом и переосмысливать его. Так, на выставке "200 ударов в минуту. Пишущая машинка и сознание XX века" впервые в России, объединили "архивные изыскания и современное искусство".

В ММОМА предложили взглянуть на историю века через перепечатанный на машинке "Один день Ивана Денисовича" и записанный Натальей Горбаневской "Реквием" Ахматовой.