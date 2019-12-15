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В ЛНР надеются на обмен удерживаемыми лицами с Киевом после саммита
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РИА Новости

В ЛНР надеются на обмен удерживаемыми лицами с Киевом после саммита

20:12 15.12.2019 (обновлено: 21:00 15.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего рассчитывает, что власти Украины после саммита "нормандской четверки" в Париже перестанут саботировать решение вопроса обмена удерживаемыми.
Лидеры стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
"К сожалению, Украина до сих пор в вопросах того же обмена (удерживаемыми - ред.) саботировала этот процесс, пыталась затягивать обсуждение, не предоставляла информацию и так далее. И хочется надеяться, что после саммита они прекратят такое деструктивное поведение и перейдут к добросовестному участию в переговорах", - заявил Дейнего журналистам в Минске.
Он также отметил, что по итогам саммита в Париже была в очередной раз подтверждена "поддержка в реализации минских соглашений" по урегулированию в Донбассе.
Встреча лидеров нормандской четверки
10 декабря, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
"Важно то, что это прозвучало от имени Украины, сейчас уже от новоизбранного президента Украины (Владимира Зеленского - ред.). Хотя такие манипуляции, которые начались после этого непосредственно в киевском, в украинском информационном пространстве, они наводят на какие-то сомнения в добросовестности этого заявления. Тем не менее итоговый документ саммита ... однозначно расставил акценты, и главное - это продолжение работы над реализацией минских обязательств", - добавил Дейнего.
В свою очередь полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что с 2017 года, когда прошел первый крупный обмен удерживаемыми лицами, Киев пообещал выработать механизм процессуальной очистки и подготовки лиц к обмену, чтобы восстановить их в гражданских правах. "К сожалению, прошло два года, но украинская сторона не справилась с этими обязательствами. Мы пока не получили конкретного внятного ответа, как Украина будет готовить к обмену удерживаемых лиц. Надеемся, что к 18 декабря, когда состоится очередное заседание контактной группы, мы получим соответствующий ответ. Мы ждем его уже очень давно и надеемся, что итоги встречи "нормандской четверки" придадут соответствующий импульс украинской стороне для того, чтобы реализовать наконец-то этот момент", - сказала Никонорова.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРЛНР"Нормандская четверка"Владислав ДейнегоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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