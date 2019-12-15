В ЛНР надеются на обмен удерживаемыми лицами с Киевом после саммита

Лидеры стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе . Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

"К сожалению, Украина до сих пор в вопросах того же обмена (удерживаемыми - ред.) саботировала этот процесс, пыталась затягивать обсуждение, не предоставляла информацию и так далее. И хочется надеяться, что после саммита они прекратят такое деструктивное поведение и перейдут к добросовестному участию в переговорах", - заявил Дейнего журналистам в Минске.

Он также отметил, что по итогам саммита в Париже была в очередной раз подтверждена "поддержка в реализации минских соглашений" по урегулированию в Донбассе.

"Важно то, что это прозвучало от имени Украины, сейчас уже от новоизбранного президента Украины (Владимира Зеленского - ред.). Хотя такие манипуляции, которые начались после этого непосредственно в киевском, в украинском информационном пространстве, они наводят на какие-то сомнения в добросовестности этого заявления. Тем не менее итоговый документ саммита ... однозначно расставил акценты, и главное - это продолжение работы над реализацией минских обязательств", - добавил Дейнего.