В Южной Корее россиянин задавил двух человек, сообщили СМИ

СЕУЛ, 15 дек – РИА Новости. Гражданин России задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее, после чего скрылся с места ДТП, сообщил телеканал MBC.
По данным канала, 26-летний гражданин России, у которого не было водительских прав, в субботу в 5.55 (23.55 мск пятницы) в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо решил объехать строительные заграждения на дороге и в итоге наехал на двух дорожных рабочих, которые ремонтировали пешеходный переход. Пострадавшие рабочие, китайцы корейского происхождения, были доставлены в больницу, где скончались.
Россиянин сбежал с места происшествия, но спустя три часа сам сдался полиции, в его отношении ведется расследование.
В Южной Корее наезд и побег с места происшествия в случае смерти пострадавшего подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет.
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