В Южной Корее россиянин задавил двух человек, сообщили СМИ

По данным канала, 26-летний гражданин России, у которого не было водительских прав, в субботу в 5.55 (23.55 мск пятницы) в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо решил объехать строительные заграждения на дороге и в итоге наехал на двух дорожных рабочих, которые ремонтировали пешеходный переход. Пострадавшие рабочие, китайцы корейского происхождения, были доставлены в больницу, где скончались.