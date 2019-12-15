Тверская полиция проверит данные об участии депутата в драке в клубе

БРЯНСК, 15 дек - РИА Новости. Тверская полиция проверит, был ли один из местных депутатов участником конфликта в ночном клубе в Тверская полиция проверит, был ли один из местных депутатов участником конфликта в ночном клубе в Вышнем Волочке

Информация о конфликте, произошедшем в воскресенье ночью в клубе на Казанском проспекте в Вышнем Волочке в Тверской области , появилась в местных СМИ . По их данным, участником инцидента был местный депутат. Сообщалось, что мужчина хамил персоналу и гостям заведения и принял участие в драке.

"В полицию по данному поводу, по поводу конфликта, по поводу какой-то драки никто не обращался, по поводу причинения телесных повреждений никто не обращался. Но наши сотрудники туда выезжали опрашивать персонал, проводится проверка в настоящее время. И уже в результате этой проверки будет устанавливаться что произошло, кто вообще был участниками данного инцидента", - сказала РИА Новости представитель УМВД по региону

По ее словам, на данный момент нельзя ни подтверждать, ни опровергать, что депутат был участником дебоша.

"Сейчас просто опрашиваются, устанавливаются свидетели, очевидцы и участники данного конфликта, если он вообще на самом деле был", - сказала собеседница.