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Тверская полиция проверит данные об участии депутата в драке в клубе
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РИА Новости

Тверская полиция проверит данные об участии депутата в драке в клубе

18:02 15.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
БРЯНСК, 15 дек - РИА Новости. Тверская полиция проверит, был ли один из местных депутатов участником конфликта в ночном клубе в Вышнем Волочке.
Информация о конфликте, произошедшем в воскресенье ночью в клубе на Казанском проспекте в Вышнем Волочке в Тверской области, появилась в местных СМИ. По их данным, участником инцидента был местный депутат. Сообщалось, что мужчина хамил персоналу и гостям заведения и принял участие в драке.
"В полицию по данному поводу, по поводу конфликта, по поводу какой-то драки никто не обращался, по поводу причинения телесных повреждений никто не обращался. Но наши сотрудники туда выезжали опрашивать персонал, проводится проверка в настоящее время. И уже в результате этой проверки будет устанавливаться что произошло, кто вообще был участниками данного инцидента", - сказала РИА Новости представитель УМВД по региону.
По ее словам, на данный момент нельзя ни подтверждать, ни опровергать, что депутат был участником дебоша.
"Сейчас просто опрашиваются, устанавливаются свидетели, очевидцы и участники данного конфликта, если он вообще на самом деле был", - сказала собеседница.
Она добавила, что в медицинские учреждения также никто не обращался.
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