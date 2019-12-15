Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Кроме того, в Сети также появились видео с подлодкой, а также кадры буксировки затонувшего корабля силами Черноморского флота.
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСписанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
В ночь на воскресенье ПД-16 затонул вместе с подводной лодкой Б-380, ранее носившей название "Горьковский комсомолец". Субмарину списали и вывели из состава флота более десяти лет назад. В результате инцидента никто не пострадал.
Спустя некоторое время подлодка частично всплыла, завалившись на левый бок – четко просматривались отметки ее ватерлинии по правому борту.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗатонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Причиной случившегося стало техническое состяние плавдока – он подлежал утилизации, поскольку его приняли в состав ВМФ в 1941 году.