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2019-12-15T17:57+0300
https://ria.ru/20191215/1562415671.html
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156241/31/1562413191_0:186:3310:2048_1036x0_80_0_0_3b25a2186452969cd1729585ed1d5fe2.jpg
РИА Новости

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

17:30 15.12.2019 (обновлено: 17:57 15.12.2019)
33998
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗатонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Кроме того, в Сети также появились видео с подлодкой, а также кадры буксировки затонувшего корабля силами Черноморского флота.
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСписанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
В ночь на воскресенье ПД-16 затонул вместе с подводной лодкой Б-380, ранее носившей название "Горьковский комсомолец". Субмарину списали и вывели из состава флота более десяти лет назад. В результате инцидента никто не пострадал.
Спустя некоторое время подлодка частично всплыла, завалившись на левый бок – четко просматривались отметки ее ватерлинии по правому борту.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗатонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Причиной случившегося стало техническое состяние плавдока – он подлежал утилизации, поскольку его приняли в состав ВМФ в 1941 году.
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Черноморский флот ВМФ РоссииСевастопольБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Вот это водичка там загаженная. Это каким нужно быть патриотом чтобы в этой помойке плавать?
15 декабря, 17:39
Валера Антонов
10130230
Семьдесят лет стоял док, войну пережил и перестройку, а при демократии взял и утоп. Не умели большевики делать нормально.
15 декабря, 17:44
Кот Скрипаля
71202015
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