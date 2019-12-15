Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде

ООН/МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш разочарован итогами конференции COP25, прошедшей в Мадриде , говорится в заявлении генерального секретаря.

В итоговых документах почти 200 стран, участвующих в конференции под председательством Чили, призвали к усилению амбиций по борьбе с климатическими изменениями, сокращению выбросов CO2, финансовой помощи развивающимся странам. Однако самый сложный вопрос - определение механизмов создания мирового рынка выбросов парниковых газов - так и не был решен. Этот же вопрос - единственный в Парижском соглашении - не был закрыт и на предыдущей конференции в польском городе Катовице в прошлом году. Страны приняли решение отложить его до следующей конференции COP в Глазго.

"Международное сообщество упустило возможность продемонстрировать возросшие стремления в вопросе смягчения последствий, адаптации и финансирования для решения проблемы климатического кризиса", - говорится в заявлении Гутерреша.

"Мы не должны сдаваться, и я не сдамся", - отмечается в заявлении.

Гутерреш добавил, что больше, чем когда бы то ни было полон решимости работать над тем, чтобы 2020 год стал годом, в котором все страны обязуются делать то, что необходимо для сведения к нулю выбросов CO2 к 2050 году и ограничения роста температуры на уровне в 1,5 градуса Цельсия.

Недовольство итогами выразила и председатель конференции, министр окружающей сред Чили Каролина Шмидт. "Мы, страны остались должны сегодня планете. Мир на нас смотрит и ждет конкретных решений. Сегодня мы не удовлетворены. Достигнутые соглашения недостаточны, чтобы срочно противостоять кризису климатических изменений. Все еще нет договоренности для повышения амбиций в той степени, в которой нам нужно", - сказала она.

Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, сейчас такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.

О намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году уже заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах к 2020 году. Однако среди более чем 80 стран нет Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2. США, занимающие второе место по выбросам, начали процесс выхода из Парижского соглашения.