Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде

ООН/МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш разочарован итогами конференции COP25, прошедшей в Мадриде, говорится в заявлении генерального секретаря.
В итоговых документах почти 200 стран, участвующих в конференции под председательством Чили, призвали к усилению амбиций по борьбе с климатическими изменениями, сокращению выбросов CO2, финансовой помощи развивающимся странам. Однако самый сложный вопрос - определение механизмов создания мирового рынка выбросов парниковых газов - так и не был решен. Этот же вопрос - единственный в Парижском соглашении - не был закрыт и на предыдущей конференции в польском городе Катовице в прошлом году. Страны приняли решение отложить его до следующей конференции COP в Глазго.
"Международное сообщество упустило возможность продемонстрировать возросшие стремления в вопросе смягчения последствий, адаптации и финансирования для решения проблемы климатического кризиса", - говорится в заявлении Гутерреша.
"Мы не должны сдаваться, и я не сдамся", - отмечается в заявлении.
Гутерреш добавил, что больше, чем когда бы то ни было полон решимости работать над тем, чтобы 2020 год стал годом, в котором все страны обязуются делать то, что необходимо для сведения к нулю выбросов CO2 к 2050 году и ограничения роста температуры на уровне в 1,5 градуса Цельсия.
Недовольство итогами выразила и председатель конференции, министр окружающей сред Чили Каролина Шмидт. "Мы, страны остались должны сегодня планете. Мир на нас смотрит и ждет конкретных решений. Сегодня мы не удовлетворены. Достигнутые соглашения недостаточны, чтобы срочно противостоять кризису климатических изменений. Все еще нет договоренности для повышения амбиций в той степени, в которой нам нужно", - сказала она.
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Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, сейчас такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.
О намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году уже заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах к 2020 году. Однако среди более чем 80 стран нет Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2. США, занимающие второе место по выбросам, начали процесс выхода из Парижского соглашения.
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), которая должна была завершиться еще в пятницу, была продлена из-за разногласий сторон, и стала самой длительной из всех подобных конференций.