Песков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР

"Если оценить эти слова схематично и спросить, возможно ли это - возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе и за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, они, по всей видимости, могут работать над некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер. Но до сих пор, если я правильно помню, Киев отрицает возможность прямого диалога с самопровозглашенными республиками", - отметил Песков.