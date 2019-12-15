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Песков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
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РИА Новости

Песков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР

16:34 15.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Работа над "Минском-3" может быть только с экспертами из ЛНР и ДНР, сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если оценить эти слова схематично и спросить, возможно ли это - возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе и за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, они, по всей видимости, могут работать над некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер. Но до сих пор, если я правильно помню, Киев отрицает возможность прямого диалога с самопровозглашенными республиками", - отметил Песков.
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Путин на саммите в Париже подчеркивал, что переписывать Минск нельзя: все пункты увязаны, и можно потерять все.
На "нормандском" саммите в Париже Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
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