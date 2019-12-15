Песков заявил, что подготовка к контактам Путина и Трампа не ведется

"В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал. Очень много вопросов, касающихся двусторонних отношений. Сжимается время, как шагреневая кожа, по ДСНВ, то, что касается всего мира, не только наших двух сторон. Молчание по другим важным аспектам проблемы контроля над вооружениями. Но тем не менее пока каких-то планов по контактам между Путиным и Трампом нет", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.