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Песков заявил, что подготовка к контактам Путина и Трампа не ведется
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РИА Новости

Песков заявил, что подготовка к контактам Путина и Трампа не ведется

16:22 15.12.2019 (обновлено: 16:23 15.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек - РИА Новости. Какая-либо подготовка к контактам главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал. Очень много вопросов, касающихся двусторонних отношений. Сжимается время, как шагреневая кожа, по ДСНВ, то, что касается всего мира, не только наших двух сторон. Молчание по другим важным аспектам проблемы контроля над вооружениями. Но тем не менее пока каких-то планов по контактам между Путиным и Трампом нет", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
"Что касается общего фона наших двусторонних отношений, пока каких-то реальных действий наших американских визави, которые подтверждали бы намерения вступить на тропу нормализации отношений, мы не видим", - добавил Песков.
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