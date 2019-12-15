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Песков призвал Киев контролировать националистов
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РИА Новости

Песков призвал Киев контролировать националистов

16:02 15.12.2019 (обновлено: 16:05 15.12.2019)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Контроль над националистами в Украине сможет дать надежду на решение внутриукраинского конфликта, сказал в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, конечно, я бы все-таки предлагал исключать любые события, которые могут вовлечь Россию в экстремальные ситуации. Слава богу, внешняя политика России, которая определяется президентом нашей страны, страхует нашу страну от подобных переплетов", - сказал Песков.
По его словам, что касается Украины - то, когда говорим о юго-востоке страны, то говорим не об отношениях России и Украины, говорим о "внутриукраинском конфликте, который могут решить сами украинцы".
"И если эти националисты, скажем так, экстремистские силы, если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования", - добавил Песков.
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