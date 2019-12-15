Песков призвал Киев контролировать националистов

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Контроль над националистами в Контроль над националистами в Украине сможет дать надежду на решение внутриукраинского конфликта, сказал в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Во-первых, конечно, я бы все-таки предлагал исключать любые события, которые могут вовлечь Россию в экстремальные ситуации. Слава богу, внешняя политика России, которая определяется президентом нашей страны, страхует нашу страну от подобных переплетов", - сказал Песков.

По его словам, что касается Украины - то, когда говорим о юго-востоке страны, то говорим не об отношениях России и Украины, говорим о "внутриукраинском конфликте, который могут решить сами украинцы".