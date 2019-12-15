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В Приангарье арестовали водителя большегруза, столкнувшегося со скорой
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РИА Новости

В Приангарье арестовали водителя большегруза, столкнувшегося со скорой

15:49 15.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Суд арестовал водителя большегруза, столкнувшегося в Иркутской области со скорой помощью, сообщает ГУМВД региона.
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись 13 декабря в Иркутской области на 71-м километре трассы "Байкал", в результате ДТП погибли два человека – водитель скорой и фельдшер. Главным следственным управлением ГУ МВД было заведено уголовное дело.
"Тридцатипятилетний водитель грузовика, с участием которого произошло ДТП на Култукском тракте, Октябрьским районным судом Иркутска арестован до 13 февраля", - говорится в сообщении.
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