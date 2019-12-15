В Приангарье арестовали водителя большегруза, столкнувшегося со скорой

ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Суд арестовал водителя большегруза, столкнувшегося в Иркутской области со скорой помощью, сообщает ГУМВД региона.
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись 13 декабря в Иркутской области на 71-м километре трассы "Байкал", в результате ДТП погибли два человека – водитель скорой и фельдшер. Главным следственным управлением ГУ МВД было заведено уголовное дело.
"Тридцатипятилетний водитель грузовика, с участием которого произошло ДТП на Култукском тракте, Октябрьским районным судом Иркутска арестован до 13 февраля", - говорится в сообщении.