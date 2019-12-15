В ДНР заявили об уничтожении беспилотника со взрывным устройством

"Вчера нашими наблюдателями в районе Марьинка был зафиксирован запуск боевиками 28-й бригады беспилотного летательного аппарата, который двигался в направлении жилых кварталов поселка шахты "Трудовская", но был уничтожен слаженными действиями наших военнослужащих при подлете к рубежам республики. При падении летательного аппарата произошел взрыв, что говорит о наличии на беспилотнике самодельного взрывного устройства", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.