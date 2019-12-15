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В ДНР заявили об уничтожении беспилотника со взрывным устройством
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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника со взрывным устройством

15:33 15.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК , 15 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении в субботу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков, несшего самодельное взрывное устройство и направлявшегося к жилым кварталам окраин Донецка.
"Вчера нашими наблюдателями в районе Марьинка был зафиксирован запуск боевиками 28-й бригады беспилотного летательного аппарата, который двигался в направлении жилых кварталов поселка шахты "Трудовская", но был уничтожен слаженными действиями наших военнослужащих при подлете к рубежам республики. При падении летательного аппарата произошел взрыв, что говорит о наличии на беспилотнике самодельного взрывного устройства", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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